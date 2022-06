Gagnez votre pass famille au Parc Bagatelle avec le Club des Auditeurs

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord en jouant chaque jour sur notre antenne à 8h45, 10h45 et 16h30 et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

Amusez-vous en famille au Parc Bagatelle

Le Parc Bagatelle vous propose plus de 35 attractions et spectacle pour toute la famille !

Venez profiter en famille ou entre amis d’une journée au Parc Bagatelle, sur la Côte d'Opale, Hauts-de-France, avec 12 attractions spécialement conçues pour les plus petits, 17 pour toute la famille et 8 autres pour les plus téméraires, sans oublier notre spectacle et nos jeux d'adresse.

Le Parc Bagatelle est le plus ancien parc d'attractions français en activité.

Un lieu d'amusement et de bonheur à découvrir ou re-découvrir de génération en génération !

Du dimanche 19 au dimanche 26 juin 2022, participez au tirage au sort et gagnez votre Pass Famille pour 4 personnes