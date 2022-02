Gagnez votre Pass Famille pour le Cirque Arlette Gruss avec le Club des auditeurs

Jouez sur l'antenne de France Bleu Nord, repartez avec votre carte du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 13 au au dimanche 27 février 2022 : repartez avec votre Pass Famille pour le cirque Arlette Gruss.

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

EVENEMENT! Gagnez vos Pass Famille pour le cirque Arlette Gruss dans toute la région

Un savoir-faire familial depuis sept générations !

Un village de toile rouge et blanc, un petit paradis roulant. Autour de la famille Gruss, près de 120 personnes de tous horizons façonnent vos rêves au quotidien.

Le cirque Arlette Gruss c'est, une prouesse technique, une visibilité parfaite à 360°, sans mât intérieur. Une réadaptation de « La Cathédrale », pour ses 10 ans en 2019. Avec une capacité de 1 730 places assises, ses dimensions sont de 16 mètres de haut sous la coupole, 65 mètres de long et 40 de large.

Découvrez dans le Nord-Pas-de-Calais le tout nouveau spectacle EXCENTRIK

Du dimanche 13 au dimanche 27 février 2022, gagnez vos Pass Famille (4 par gagnants) pour la date de votre choix (Arras, Lille, Boulogne et Dunkerque) en participant au tirage au sort.

Attention! Choisissez le bon formulaire pour la ville de votre choix!

- Pour gagner votre PASS FAMILLE (4 invitations) pour Boulogne-sur-Mer le samedi 26 février à 20h00, Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :

- Pour gagner votre PASS FAMILLE (4 invitations) pour Lille, le dimanche 06 mars à 14h00, Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :

- Pour gagner votre PASS FAMILLE (4 invitations) pour Boulogne-sur-Mer, le Vendredi 25 mars à 19h30, Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :

- Pour gagner votre PASS FAMILLE (4 invitations) pour Dunkerque le Vendredi 25 mars à 19h30, Inscrivez-vous sur le formulaire suivant :