France Bleu Mayenne vous propose ce mercredi et jeudi de gagner une place pour faire à vélo la reconnaissance du parcours de l'étape du Tour de France entre Changé et Laval

Gagnez votre reconnaissance du parcours de l'étape du Tour de France entre Changé et Laval

Le Tour de France passe par la Mayenne le mercredi 30 juin 2021. Les amateurs de vélo pourront suivre un contre la montre entre Changé et le tout nouvel Espace Mayenne à Laval. Le samedi 8 mai, nous serons à 53 jours de l'évènement, le Tour ne s'est pas arrêté en Mayenne depuis 1999.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une équipe d'auditeurs de France Bleu Mayenne

Pour ce J-moins 53, ce samedi 8 mai, le département de la Mayenne organise une reconnaissance du parcours de ce contre la montre de 27 kms 300 en présence de Christian Prud'homme, le directeur de l'épreuve. Plusieurs équipes vont prendre le départ dans le respect des règles sanitaires. Il y aura des clubs amateurs, des cyclistes et anciens coureurs , des jeunes, des sportifs handisports et une équipe de 5 auditeurs de France Bleu Mayenne.

Tirage au sort vendredi

Ce mercredi et ce jeudi, écoutez France Bleu Mayenne pour gagner votre place sur cette reconnaissance. Il suffit de composer le 02 43 67 11 11 dès que vous entendez le klaxon" du tour de France : vous ferez alors partie du tirage au sort qui aura lieu vendredi à 8h50 sur France Bleu Mayenne.

Une bonne condition physique

Il faut cependant être majeur, venir avec son vélo, avoir un casque et être en bonne condition physique car il s'agit quand même de faire 27 kms 300 à vélo. Ce n'est pas une course, c'est une reconnaissance. Maintenant à vous de téléphoner et peut être de rouler sur le tracé de la future étape mayennaise du Tour !