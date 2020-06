Gagnez votre repas en amoureux dans un des restaurants Goutez l'Ardèche

Jouez à notre jeu 20 secondes papillon chaque dimanche à 11H pour tenter de gagner un repas complet pour 2 personnes dans un des restaurants affiliés à Goutez l'Ardèche.

Goutez l'Ardèche, c'est l'assurance de consommer local, des produits de qualité et ce label regroupe des producteurs, des artisans de bouche, des agriculteurs, des restaurateurs et bien entendu des consommateurs qui ont envie de privilégier les circuits courts et de défendre le terroir.

20 secondes papillon, c'est le jeu en 3 manches avec des questions décalées et vos artsites préférés à reconnaitre en un minimum de temps. 3 manches, 3 candidats et en fin d'émission, l'invitation au restaurant pour celle ou celui qui aura établi le meilleur score.

Rivière l'Ardèche vue depuis le pont d'Ucel - Aubenas © Radio France - Hélène Dumont

Près de 40 restaurants peuvent s'enorgueillir de faire partie du réseau Goutez l'Ardèche, du bistrot à la table étoilée. Chaque chef s'est engagé à proposer des menus composés très majoritairement de produits Ardéchois.

En fonction de vos envies, choisissez votre dimanche pour jouer avec France Bleu Drôme Ardèche au 04.75.40.10.10.

07/06/2020 Auberge Les murets à Chandolas



14/06/2020 Chez Marti à Saint-Germain



21/06/2020 Le Vivarais à Vals



28/06/2020 Hotel-restaurant Le chêne vert à Rocher



05/07/2020 Auberge de Chanaleilles aux Vans



12/07/2020 Auberge du Pont d'Arc à Vallon Pont d'Arc



19/07/2020 La Mère tranquille à Lamastre



26/07/2020 La Ferme de la Besse à Rieutord