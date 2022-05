A l'occasion de la 8ème édition des 24h du temps, France Bleu vous offre un week-end à Besançon pour deux personnes les 18 et 19 juin 2022. Participez à notre jeu concours et tentez de remporter un séjour exceptionnel autour du noble art qu'est l'Horlogerie.

Gagnez votre séjour à Besançon pour vivre les 24h du Temps les 18 et 19 juin 2022

Le samedi 18 et dimanche 19 juin, la ville de Besançon accueillera la 8ème édition des 24h du temps, un grand moment de fête à la rencontre des savoir-faire horlogers et de la mécanique d’art.

Pendant deux jours, marques horlogères, créateurs, écoles et organismes de formation sont réunis pour exposer leurs collections, proposer des animations autour de l’établi ou encore des ateliers ludiques pour petits et grands.

Cette année sera également marquée par la présence du Campus des Métiers d’Art et de la Maroquinerie, une nouvelle horlogerie encore plus présente et des conférences autour du Temps de l’imaginaire qui invitent à la découverte de la magie dans les mécanismes…

La cour du Musée du Temps à Besançon pour les 24h 2015 © Radio France - © Régine Jessel

A cette occasion, France Bleu en partenariat avec l'Office de Tourisme et des Congrès de Grand Besançon Métropole vous offre un week-end pour deux personnes à Besançon les 18 et 19 juin avec :

Une nuit dans un hôtel *** avec petit déjeuner

Un repas gastronomique (champagne et vins compris)

Une visite guidée de la ville et des Musées : Musée du Temps, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Maison Victor Hugo et Citadelle

Un atelier horloger avec la création d'une montre mécanique ou d'une montre à quartz

Enfin, France Bleu Besançon vous offre également une belle montre Made in Besançon

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 30 mai au dimanche 5 juin inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 6 juin en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission