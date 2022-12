Gagnez votre séjour à la montagne à Val-Cenis avec la Grande Odyssée VVF 2023

Une course unique à vivre avec France Bleu Pays de Savoie

Pour sa 19è édition, du 7 au 19 janvier 2023, la Grande Odyssée VVF , la plus grande course de chiens de traîneaux au monde, traverse comme elle le fait depuis ses débuts les départements de Savoie et de Haute-Savoie mais aussi pour la première fois cette année l'Isère. Un événement à suivre au quotidien sur France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Isère.

Votre séjour à Val-Cenis à gagner

Un séjour de 3 jours pour 4 personnes en club intense VVF " Le Parc de la Vanoise "

en club intense VVF " Le Parc de la Vanoise " 4 Pass VIP pour assister aux coulisses de la course

Voici votre programme

Samedi 14 janvier :

Accès au village Grande Odyssée VVF, visite des coulisses de la course (visite PC Course, rencontre avec un membre de l’organisation) d’une durée de 40min

Dès 14h45 accès au carré VIP de la Grande Odyssée VVF pour assister au départ de la course au plus proche de la ligne de départ.

17h (heure à confirmer 5 jours avant) montée en télésiège pour assister à l’arrivée des mushers au bivouac situé au col du Mont Cenis

19h30 (heure à confirmer 5 jours avant) redescente en télésiège

Dimanche 15 janvier

10h Départ des mushers du Col du Mont Cenis

13h-17h : Bivouac de jour

17h20 Arrivée à Lanslevillard

Comment jouer

Ecoutez France Bleu du lundi 2 au dimanche 8 janvier inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 9 janvier en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission lors d'une émission spéciale "Grande Odyssée" réalisée depuis La Chapelle d'Abondance en Haute-Savoie