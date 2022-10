Gagnez votre séjour à Megève pour 4 personnes à l'occasion de Toquicimes

Pour cette 5ème édition, Toquicimes le grand rendez-vous de la cuisine de montagne a mijoté un programme aux petits oignons.

Toquicimes - 5ème édition

Toquicimes a choisi le chef Pierre Hermé pour être le parrain de cette édition 2022. Cette année encore, le village le plus gourmand des Alpes accueille les plus grands noms de la gastronomie française, des producteurs, artisans locaux et personnalités.

EN DIRECT

Nathalie Helal, journaliste gastronomique de France Bleu, vient animer l'émission L'étape gourmande le 22 et 23 octobre à 12h en direct de l'évènement à Megève.

Votre séjour privilège pour 4 personnes

Pour célébrer cet évènement, France Bleu vous offre un week-end de 2 nuits pour 4 personnes à Megève avec hébergement, restauration, forfaits de ski et balnéoforme compris.