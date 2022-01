Gagnez votre séjour à la montagne à Lanslebourg avec la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 2022

A l'occasion de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 2022, qui aura lieu du 8 au 19 janvier, France Bleu vous fait gagner un séjour à la montagne pour 4 personnes à Lanslebourg du 18 au 20 janvier. A vous de jouer !

Une course unique à vivre avec France Bleu Pays de Savoie

Pour sa 18è édition, du 8 au 19 janvier 2022, la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, la plus grande course de chiens de traîneaux au monde, traverse comme elle le fait depuis ses débuts les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Un événement à suivre au quotidien sur France Bleu Pays de Savoie.

De l’aventure grandeur nature, des grands espaces… l'événement célèbre la montagne et l'hiver de la plus belle des manières. France Bleu vous en fait profiter en invitant l'un ou l'une d'entre vous à Lanslebourg.

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2022 - © Romain Tissot

Votre séjour à la montagne à Lanslebourg à gagner !

Un séjour de 3 jours pour 4 personnes en appartement CGH**** Résidences & Spas

en appartement CGH**** Résidences & Spas 4 Pass VIP pour assister aux coulisses des deux dernières étapes de la course :

Mardi 18 janvier :

Accès au village Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, visite des coulisses de la course (visite PC Course, rencontre avec un membre de l’organisation) d’une durée de 30min

Dès 16h30 accès au carré VIP de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc pour assister au départ de la course au première loge (badge nominatif, cadeau souvenir)

18h montée en télésiège pour assister à l’arrivée des mushers au bivouac situé au col du Mont Cenis

21h redescente en télésiège

Mercredi 19 janvier

13h Arrivée finale des mushers à Lanslebourg

17h Cérémonie de clôture officielle

Repas de clôture