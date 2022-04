Gagnez votre séjour en famille à Fort Mahon Plage avec France Bleu Picardie

Avec les beaux jours qui reviennent, ça donne forcément envie d'aller se détendre en famille sur notre littoral picard. Ca tombe bien ! France Bleu Picardie vous offre votre séjour pour 4 personnes à Fort Mahon Plage.

3 jours et 2 nuits les pieds dans le sable

Ce séjour en famille, pour 2 adultes et 2 enfants, comprend :

2 nuits et 1 dîner à "La Vache au plafond" , 780 avenue de la page, à Fort Mahon

à , 780 avenue de la page, à Fort Mahon 1 sortie en mer en baie de Somme ou baie d'Authier avec l' AFMAN (Association Fort-Mahonnaise d'Activités Nautiques)

en baie de Somme ou baie d'Authier avec (Association Fort-Mahonnaise d'Activités Nautiques) 1 chasse au trésor dans les rues de la ville

Pour gagner, écoutez France Bleu Picardie : tous les participants de tous les jeux du 2 au 6 Mai sont automatiquement inscrits pour le grand tirage du vendredi 6 Mai à 17h10 en direct dans "Happy hour".

Samedi 7 Mai : ne loupez pas le "Vintage day" de Fort Mahon !

Le temps d'une journée, Fort Mahon Plage nous replonge dans la folie des années 60/70 ! Le "Vintage day" ce sont des expos et rassemblement de véhicules anciens, une brocante vintage, un espace mode (dressing vintage, accessoires…), une parade auto moto, shows dansants, des concerts yéyé et rockabilly réunis au cœur d’un village installé Place Claude Baillet. De belles nouveautés pour l’édition 2022 sont prévues : un concours Miss Pin Up, des jeux d’époque et la possibilité d’aller se promener au guidon d’un vieux vélo