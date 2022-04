Gagnez votre soirée dîner-spectacle au Théâtre Casino Barrière de Lille avec le Club des auditeurs

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 25 avril dimanche 1er mai 2022, participez au tirage au sort est gagnez votre soirée dîner et spectacle au Théâtre Casino Barrière de Lille pour découvrir "Cubanista"

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

"Cubanista", un voyage musical au soleil au Théâtre Casino Barrière de Lille.

L'histoire: 1957, Jack Lewis est nommé par le président Eisenhower comme ambassadeur des Etats unis d’Amérique à Cuba. Il arrive avec sa fille Mary promise à de brillantes études à Harvard.

De son côté Teresa, jeune femme de La Havane s’occupe de son Frère Luis depuis la mort de leurs parents. Le jeune homme captivé par les valeurs d’indépendance de la révolution et le flegme de la vie cubaine va bouleverser l’avenir et le destin de ces deux familles…

Un spectacle d'Alexis Mériaux

Entrée

Foie gras de canard au naturel & son chutney ananas

Plat

Ballotine de volaille "Varadero" au cumin, tomates séchées,

gratin de patates douces, poivron aigre-doux farci au caviar d'aubergines

& son jus à l'orange

Dessert

Le "Cubachoc" & son coulis passion

Forfait boissons

Une bouteille de vin pour 4 personnes, eaux minérales, café

Du samedi 25 avril au dimanche 1er mai 2022, participez au tirage au sort est gagnez votre soirée dîner et spectacle au Théâtre Casino Barrière de Lille (date au choix jusqu'au 24 juin 2022 - Pour consulter les dates, rendez-vous sur le site du Théâtre Casino Barrière)

Remplissez le formulaire et participez au tirage au sort. Nous vous recontacterons si vous avez gagné.