JEU 🤩🎁🎅 Gagnez votre vélo électrique CITADIN pour des fêtes de fin d'année bien de leur temps !🌱🚴🌎

CITADIN : 1 modùle – 2 tailles – 4 coloris

Durant les fĂȘtes – et jusqu'au dimanche 2 janvier prochain – France Bleu Besançon vous offre votre vĂ©lo Ă©lectrique : n'attendez plus pour vous y mettre !

Que ce soit pour la mobilité douce, le développement durable, les économies de carburant ou de parking, la rapidité de déplacements sans bouchons ni détours, le maintien en forme ou le plaisir du plein air en toute liberté, en qualité de Vélotaf ou pour vos excursions, CITADIN sera votre meilleur allié 2022 !

24 ou 26 pouces, en vert, gris, rouge ou bleu : choisissez le vélo qui vous ressemble !

Parmi la gamme des VirageBikes, conçus et développés par Groupe VIRAGE, le modÚle CITADIN est disponible en 2 tailles (24 et 26 pouces), et en 4 coloris : gris, bleu, vert et rouge.

CITADIN, c'est une véritable batterie d'avantages :

son moteur central, pour un pédalage naturel et puissant .

. sa boite de vitesse dans le moyeux arriĂšre, une solution fluide Ă l’utilisation et qui ne demande pas d’entretien .Â

. son cadre bas pour une facilitĂ© d’usage et de maniabilitĂ© .

. son Écoconception locale

La roue va forcément tourner : bonne chance !

CITADINÂ : produit d'une filiĂšre locale et sociale

Dans la conception de ce nouveau modÚle de VirageBikes, groupe VIRAGE a clairement affiché son parti pris : travailler social et local. Groupe Virage s'est ainsi associé à différentes entreprises régionales, s'engageant notamment auprÚs de FPI Peintures Industrielles (Serre-les-Sapins, 25) pour la peinture de vélos par ailleurs stickés par Brignon Création(Besançon, 25) et dont l'Adapei de Dole est devenu prestataire pour l'ensemble de l'assemblage.

Une histoire dont le passé écrit notre futur

Basé aux portes de Besançon (25), groupe VIRAGE conçoit des vélos à assistance électrique depuis 2014.

À l’origine magasin de vĂ©los, l’entreprise a Ă©voluĂ©, devenant un constructeur, avant de s'ouvrir au marchĂ© des flottes de vĂ©los pour les professionnels, devenant leader et spĂ©cialiste de la mobilitĂ© urbaine.

Depuis ses débuts, le Groupe VIRAGE assure le développement de ses produits, de la conception à la commercialisation.

Groupe VIRAGE c’est aussi le service RE TURN : un service de reconditionnement des flottes VirageBikes aprĂšs bon usage, dans l’intĂ©rĂȘt de prolonger leur cycle de vie Ă coĂ»t rĂ©duit.

Groupe Virage, c'est en somme une science de la mobilité urbaine, des convictions qui font sens, et une certaine philosophie du vélo.

Et en tout état de cause, une expérience du vélo à assistance électrique au service de votre nouvelle expérience de vie !

Jouez pour remporter votre vélo CITADIN ! Copier

🍀đŸšČ Inscrivez-vous pour tenter votre chance ! đŸ€ž

Inscrivez-vous dùs maintenant en remplissant le module de participation ci-dessous ⬇

RĂ©sultats le lundi 3 janvier 2022 ! Bonne chance ! 😉

Et rendez-vous chez votre revendeur le plus proche pour essayer un vélo VIRAGE.