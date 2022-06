Gagnez votre Pass Nausicaa illimité pendant 1 an avec le Club des Auditeurs

Devenez membre du club des auditeurs de France Bleu Nord et gagnez de nombreux cadeaux. Du dimanche 12 au dimanche 19 juin 2022, gagnez votre pass Nausicaa illimité pendant un an.

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord en jouant chaque jour sur notre antenne à 8h45, 10h45 et 16h30 et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

Grâce à cette carte, vous pourrez participer à des tirages au sort exclusifs pour gagner l'entrée dans des sites incontournables de la région !

Pour obtenir votre carte et devenir Membre du Club des auditeurs, participez et gagnez aux jeux sur l'antenne :

Grâce à votre carte, vous pourrez participer à des jeux exclusifs. Chaque semaine, un jeu à audience limitée (seulement 1000 cartes sont disponibles) vous permet de gagner des entrées chez nos partenaires.

L'océan en grand et en illimité!

Nausicaa, le centre national de la mer à Boulogne sur Mer

A l'occasion du lancement de la nouvelle attraction GRAND LARGE, une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au cœur de Nausicaá, nous vous offrons cette semaine votre pass Nausicaa illimité pendant un an!

En tant qu’abonnés vous serez les premiers informés des actualités du centre National de la Mer, des naissances, des nouveaux produits mais également des offres et bons plans …

Grâce à votre Pass Nausicaá, vous allez bénéficier de nombreux avantages à Nausicaá mais aussi auprès de nos partenaires loisirs et culture de la région !

"Grand Large", la nouvelle attraction immersive

Partez à la découverte de la Haute Mer, si méconnue et inaccessible, pour rencontrer les majestueux animaux qui la peuplent grâce à un dispositif, unique au monde, de réalité augmentée dans l’un des espaces les plus fascinants de Nausicaá : la grande baie de 100m2 de surface ! Equipé de lunettes HoloLens 2 Microsoft qui augmentent la vision grâce à des hologrammes animaux d’une définition inégalée, vivez une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au cœur de Nausicaá.

Du dimanche 12 au dimanche 19 juin 2022, participez au tirage au sort et gagnez votre pass