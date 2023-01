Gagnez votre week-end pour deux personnes au Carnaval de Nice les 18 et 19 février 2023

Événement populaire incontournable, le Carnaval de Nice est de retour du vendredi 10 au dimanche 26 février. La ville de Nice accueille son légendaire Carnaval pour la plus grande joie des petits et grands, avec son incontournable Corso, sa bataille de fleurs et ses célèbres chars décorés avec passion. Cette année, le Carnaval a pour thème Le Roi des Trésors du Monde

A cette occasion, France Bleu en partenariat avec la Métropole Nice côte d'Azur vous offre un week-end pour deux personnes les 18 et 19 février 2023 avec :

le transport en train aller/retour pour deux personnes

1 nuit pour deux personnes (nuit du samedi 18 au dimanche 19 février)

2 places en tribune pour le corso carnavalesque illuminé du 18 février

Carnaval de Nice - Ville de Nice

Comment participer ?

Ecoutez France Bleu du lundi 23 janvier au dimanche 29 janvier 2023 inclus, et en participant à l'un des rendez-vous jeu de la journée, vous serez inscrits pour le tirage au sort qui aura lieu lundi 30janvier en direct à 12h50 dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission.