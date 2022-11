Gagnez votre "Week-end Tout Feu Tout Flamme" avec l'Office de Tourisme Lens-Liévin

Devenez membre du Club des auditeurs de France Bleu Nord et vivez le Nord et le Pas-de-Calais encore plus fort.

La Sainte Barbe, festival des Arts de la rue

Le 4 décembre 2012, jour de Sainte-Barbe, patronne des mineurs, le Louvre-Lens ouvrait ses portes. Cette date n’a pas été choisie par hasard : elle vient rendre hommage aux hommes de cette terre minière et annonce le projet du Louvre-Lens d’être le musée de tout un territoire. Le 4 décembre 2022, le Louvre-Lens fête ses 10 ans et pour les Fêtes de la Sainte-Barbe. Ainsi le samedi 3 décembre le parc du musée se métamorphose sous l’impulsion de la compagnie Carabosse. Elle en propose une version poétique et enflammée. Il n’y a pas d’anniversaire sans surprises… et elles seront nombreuses tout au long de la nuit !

Procession de Saint Barbe avec les Gueules Noires de Liévin - Aurélie Leclercq

Vendredi 2 décembre :

Rendez-vous à la Faculté Jean Perrin de Lens à partir de 18h. Les jardins des anciens grands bureaux de la Société des Mines de Lens s’enflamment.

Les spectacles s’enchainent pour rythmer la soirée !

Profitez des stands de restauration rapide présents sur place pour ne pas louper une miette des festivités !

Pour continuer la soirée, direction le 9-9 bis de Oignies. Découvrez Incandescences par la Compagnie La Machine de Pierre De Mecquenem.

Telle une architecture éphémère et lumineuse, Pierre de Mecquenem et son équipe font revêtir au 9-9bis ses habits de lumière.

Samedi 3 décembre:

Rendez-vous au Louvre-Lens ! Dès 19h déambulez dans le parc du Louvre-Lens à la lueur dansante des Installations de feu de la Compagnie Carabosse. Elles investissent cet espace de nature, transformé par la flamme à la tombée de la nuit. Elles en font un moment de poésie propice à la rêverie où chacun est libre de découvrir et de choisir son propre parcours, à son rythme. Cette promenade enflammée et musicale sera ponctuée de surprises chaleureuses et humaines. Le musée est ouvert jusqu’à 1h du matin et accueille un DJ Set dès 22h.

Auparavant, faites la montée des terrils du 11/19 à Loos-en-Gohelle à 17h. Ce sera l’occasion d’apprendre l’hymne de Sainte Barbe. Après avoir partagé un bol de soupe, repartez en randonnée jusqu’au Louvre-Lens.

Dimanche 4 décembre:

Participez au bal de la Sainte Barbe à Loos-en-Gohelle avec le groupe Orage sur la plaine, puis accompagnez les Gueules noires lors de la procession de Sainte Barbe à Liévin jusqu’à l’église Saint-Amé.

Si vous ne l’avez pas encore vu, découvrez le mapping de la Sainte Barbe au cœur de l’église. Jouez avec les installations lumineuses Laps game du groupe Laps.

De 18h à 21h les Fêtes de la Sainte Barbe se clôturent au pied du chevalement Saint Amé. Une clôture explosive et enflammée !

La fête est prévue du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022... soyez nos invités et profitez en vivre l'évènement.

