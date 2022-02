Génération Agriculteurs : journée spéciale en direct de la Ferme des Sapins à Dorans

Journée spéciale sur France Bleu ce vendredi 25 février autour de l’agriculture au quotidien en 2022 à quelques heures de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture, qui fait son grand retour après une année blanche en raison de la crise sanitaire. Des invités, des témoignages forts, des émissions spéciales sont à retrouver toute la journée : on donne la parole à toutes les agricultrices et agriculteurs, des exploitations traditionnelles aux plus connectées, des grandes exploitations aux plus petites, zoom également sur des nouvelles initiatives nées de la crise sanitaire.

France Bleu Belfort Montbéliard en direct de la Ferme des Sapins à Dorans

France Bleu Belfort Montbéliard se déplace à la Ferme des Sapins à Dorans, où l'activité principale de la famille Follot est l'élevage, notamment des vaches laitières.

La formation, les nouvelles approches, les enjeux de l'environnement, de la traite à la production directe, les nouvelles techniques, les nouvelles propositions à échelle humaine, vous allez tout savoir d'un monde qui bouge !

Dès 6h, rendez-vous sur France Bleu Belfort Montbéliard en direct de la Ferme des Sapins à Dorans (90) avec nos hôtes et de nombreux invités autour du métier d'agriculteur aujourd'hui et demain.

A 9h30, Circuit Bleu Côté Experts, avec l'ENIL (Ecole Nationale d'Industrie Laitière) à Mamirolle (25)

A 10h, Circuit Bleu Côté Saveurs, autour des céréales de Franche-Comté