🚜 Génération Agriculteurs 🚜 journée spéciale ce vendredi 25 février - en préambule du Salon de l'Agriculture

Agriculture : une culture de territoire

Bien qu'ayant perdu 6 400 exploitations agricoles durant ces dix derniĂšres annĂ©es, la Bourgogne - Franche-ComtĂ© n'en demeure pas moins une rĂ©gion Ă fort ADN agricole : on y dĂ©nombre en effet 23 600 exploitations, reprĂ©sentant 50 500 personnes en emploi permanent. La Bourgogne Franche-ComtĂ© se classe ainsi au 8e rang des rĂ©gions de France mĂ©tropolitaine en terme de nombre d’exploitations. NĂ©anmoins, l'agriculture d'aujourd'hui ne se rĂ©sume pas en chiffres. L'agriculture, en 2022, c'est Ă©videmment aussi les rĂ©alitĂ©s d'une activitĂ© en pleine (r)Ă©volution – technique et sociologique –, entre les enjeux de l'eau et l'adaptation au changement climatique, en mĂȘme temps que de nouveaux comportements de consomma(c)tion..

Le XXIe siÚcle sera agricole ou ne sera pas. Mais dans un mode de fonctionnement sans doute trÚs différent de ce qui faisait encore naguÚre notre définition de l'agriculture.

Quelques chiffres de l'agriculture à la croisée des chemins (MinistÚre de l'agriculture et de l'alimentation)

Agriculture(s) 🐮🐝🐟🐌🐑🐄🐂 đŸ„•đŸ„’đŸ„šđŸđŸ–đŸŒČđŸŒłđŸŒ±đŸ đŸđŸ‡đŸŻđŸ§€

La Franche-Comté multiplie les productions :

la vigne : avec 3 milliards d’Euros de chiffre d’affaire, le vignoble de la grande rĂ©gion s'Ă©tend sur 34 000 hectares Ă 99% en Appellation d’Origine ProtĂ©gĂ©e (AOP) dans le Jura et les dĂ©partements de l’ex rĂ©gion Bourgogne. Le vignoble du Jura s'Ă©tire sur 80 km, tandis que de nombreux territoires (Haute-saĂŽne, basse vallĂ©e de la Loue, ...) se sont remis Ă la culture viticole, jadis emportĂ©e par le phylloxera.

(majoritairement des bovins de race MontbĂ©liarde) avec prĂšs de 760 millions d’Euros de chiffre d’affaire est essentiellement valorisĂ© dans la production de fromages dont un volume important provient du Massif du Jura. les grandes cultures (blĂ©, orge, maĂŻs) quant Ă elles rĂ©alisent 920 millions d’Euros de chiffre d’affaire dans la grande rĂ©gion, essentiellement concentrĂ©e en Haute-SaĂŽne Ă l'Ă©chelle de la Franche-ComtĂ©

(blĂ©, orge, maĂŻs) quant Ă elles rĂ©alisent 920 millions d’Euros de chiffre d’affaire dans la grande rĂ©gion, essentiellement concentrĂ©e en Haute-SaĂŽne Ă l'Ă©chelle de la Franche-ComtĂ© les activitĂ©s omniprĂ©sentes : l'apiculture, le maraĂźchage, les fruits, la pisciculture, les fromages fermiers, les salaisons, plantes sauvages, viandes (ovine, bovine, porcine, caprine, volaille) ou hĂ©liciculture font aussi aujourd'hui l'identitĂ© d'une rĂ©gion qui prend aussi des accents brassicoles.

La Franche-Comté agricole se métamorphose, dans ses activités et ses façons de travailler, et nos "Circuits Courts", tous les matins, 7h55, sont là pour en témoigner ! Un dossier qui en dit long des savoir-faire et des nouvelles approches agricoles.

La Franche-ComtĂ© rime avec qualitĂ© ✠💯

Au sein de ces différentes productions, la Bourgogne-Franche-Comté compte plusieurs filiÚres de qualité. Parmi celles-ci on trouve les vins AOP et vins d'excellence, mondialement reconnus comme le Chùteau-Chalon, le vin jaune ou le vin de paille.

Les AOP fromagĂšres sont Ă©galement prĂ©sentes : ComtĂ© et Morbier (Jura et Doubs), Mont d’Or (Doubs) dont la particularitĂ© est de n’ĂȘtre produit qu’entre le 15 aoĂ»t et le 15 mars, Bleu de Gex (Jura), unique fromage d’appellation Ă pĂąte persillĂ©e de la rĂ©gion.

À l’image de ses filiĂšres d’excellence, l’agriculture doit crĂ©er dans tous les secteurs plus de valeur ajoutĂ©e en dĂ©veloppant les productions sous signe de qualitĂ© comme la production de viande bovine sous indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e (IGP), la production en agriculture biologique (AB)
 ainsi que la commercialisation de proximitĂ©.

L'agriculture de toutes les saisons © Getty - Jean-François Monnot / EyeEm

Des Ă©tablissements et des formations

Mamirolle, Poligny, Montmorot, Dannemarie-sur-CrĂȘte, Levier, et autres CFPPA ou MFR... pour autant d'Ă©tablissements de formation aux activitĂ©s et mĂ©tiers – de plus en plus diversifiĂ©s – de l'agriculture. Mais connaissez-vous par exemple le Vesoul Agrocampus ?

Vesoul Agrocampus : un établissement dédié aux agroéquipements

Vesoul Agrocampus accueille chaque annĂ©e plus de 300 apprenants sur son pĂŽle agroĂ©quipement (du CAP Ă la licence) dans les trois voies de formation (scolaire, apprentissage et formation continue). L’établissement s’est dotĂ© d’installations de qualitĂ© et accueille les apprenants sur un hall technique de 3 200 mÂČ divisĂ© en 8 ateliers spĂ©cialisĂ©s (Ă©lectricitĂ©, moteurs, transmissions, mĂ©tallerie, hydraulique, matĂ©riels d’espaces verts, robotique et diagnostic).

Des conventions de partenariat mises en place avec des constructeurs permettent aux apprenants de participer à des essais au champ de prototypes et à la mise au point de matériels agricoles.

Des journĂ©es techniques sont organisĂ©es avec des constructeurs et concessionnaires. L’établissement a Ă©galement dĂ©veloppĂ© une offre de prestations qu’il rĂ©alise chez les concessionnaires et exploitants situĂ©s Ă proximitĂ© de l’EPL (passage de tracteurs au banc de puissance moteur, contrĂŽle de pulvĂ©risateurs, contrĂŽle de climatisations, contrĂŽle d’injecteurs
).

Nos paysages – et donc notre agriculture, entre autres – seront-ils encore identiques dans 30 ans ? © Getty - _laurent

⏯ Ce vendredi 25 fĂ©vrier, labour est dans le prĂ© !Â

Toute une journée Génération Agriculteurs, articulée autour de l'agriculture sous toutes ses formes

De la formation au terrain, des nouvelles approches aux enjeux de l'environnement, de la traite Ă la production directe, de la pratique Ă l'Ă©conomique ou de nouvelles techniques en nouvelles propositions Ă Ă©chelle humaine, vous allez tout savoir d'un monde qui bouge !

🚜 - L'Étudiant du Jour, au lycĂ©e Granvelle des Dannemarie-sur-CrĂȘte

🚜 - France Bleu Besançon chez Vous, à la ferme du Breuil, à Lavernay

🚜 - Le 6/9 dĂ©clinĂ© GĂ©nĂ©ration Agriculteurs

🚜 - Circuit Bleu CĂŽtĂ© Experts, avec l'ONF pour une lecture de l'Ă©volution des paysages agricoles et la biodiversitĂ© dans le changement climatique

🚜 - Circuit Bleu CĂŽtĂ© Saveurs, autour des productions agricoles en circuit court

les Chalets de la Ferme, Ă Lent (39, entre Champagnole et Nozeroy)

Marie-Claude et Gilles Tonnaire vous y accueilleront, loin du stress de l'ordinaire, pour une totale dĂ©connexion, au calme et dans l'authenticitĂ© de l'un des sept chalets Ă la Ferme oĂč nature, cadre de vie et cuisine traditionnelle vous rappelleront peut-ĂȘtre vos racines ou votre enfance.

Ferme d'élevage, structure bois, vaches Montbéliardes, veaux, chevaux, chÚvres angora, porcs, pigeons, abeilles et vigne.

Productions de la ferme : viande de veau, porc ou bƓuf suivant production et saison, cochonaille suivant saison, miel de montagne, pavĂ©s de porc nature, au poivre, aux herbes, saucisse fumĂ©e, filet de porc fumĂ©, bresi de bƓuf.