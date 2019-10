Gérardmer débarque à Loisinord pour le Salon de la Montagne

Il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et pourtant : Les 12 et 13 octobre, Loisinord accueille la plus grande station de sports d'hiver des Hautes Vosges : Gérardmer.

Pendant 2 jours, le samedi 12 et dimanche 13 octobre, le Salon de la Montagne prépare vos sports d’hiver face à la Piste de Loisinord à Noeux-les-Mines avec :

Ski alpin - Cours de ski avec l’ESF de Gérardmer/ Kilomètre lancé :slalom /Chiens de traîneau

Mur d’escalade/ Biathlon :: Démonstration de saut, Descente au flambeau (samedi vers 20h30)

Restauration vosgienne et Marché artisanal vosgien

Un événement en partenariat avec l'office de tourisme Hautes Vosges - Gérardmer,

L’école de ski française et France Bleu Nord

Le Salon de la Montagne avec La Communauté d'Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romanes, l'Office de Tourisme intercommunal des Hautes Vosges , Gérardmer et l'Ecole de Ski Française. Partenaire France Bleu Nord

Gérardmer débarque à Loisinord !

C'est la plus grande station familiale de sports d'hiver des Hautes-Vosges. Elle sera la grande invitée du Salon de la montagne qui se tiendra les 12 et 13 octobre 2019 au Stade de glisse de Loisinord à Nœux-les-Mines.

Dans une ambiance alpestre de ferme auberge, les visiteurs du Salon de la montagne pourront goûter avec délectation aux saveurs sucrées et salées spécifiques des Hautes-Vosges.

Ce sera surtout l’occasion de découvrir que Gérardmer possède les plus belles pistes du Massif Vosgien avec près de 100 km de pistes de ski alpin et nordique. Ses moniteurs présents préparent d’ailleurs un programme d’activités sensationnelles à Loisinord : initiation au ski, biathlon, chiens de traîneaux, descente au flambeau...

En plus, vous pourrez gagner des entrées pour 1h sur le stade de glisse de Loisinord et un séjour d'une semaine pour 4 personnes dans la station de Gérardmer en jouant avec France Bleue Nord et la Baraque à Quizz. En répondant au quizz sur le stand de l'office de tourisme de Gérardmer, vous pourrez également gagner un séjour d’une semaine pour 4 personnes dans les Hautes Vosges – Gérardmer. Avec, en bonus, les forfaits, le matériel de ski pour 4 personnes et les cours de ski pour 2 personnes.

Alors ? Vous prendrez bien un avant-goût de vacances… et de tarte aux brimbelles non ?

Programme Samedi 12 octobre :

Ouverture des portes 10h

Village des commerçants de 10h à 20h

Accès aux pistes de ski de 10h à 20h tarif unique 10€

_Inauguration officielle_10h30

Initiation SKI par les moniteurs de l'ESF à partir de 5 ans (gratuit) 10h30-12h30 // 14h30-18h30

Biathlon-cross (gratuit) 10h30-12h30 // 14h30-18h30

Mur d'escalade (gratuit) 10h30-12h30 // 14h00-18h30

Baptême de courses de chiens de traineaux (gratuit) 10h30-12h30 // 14h00-18h30

Initiation ski-roue par les moniteurs du SCAL (gratuit) 10h30-12h30 // 14h00-18h30

Curling (gratuit 10h30-12h30 // 14h00-18h30

Animation SKICROSS (open) 10h-12h30

Animation slalom (open)

Démonstration de sauts // descentes en télémark // descentes en youner… 18h30-20h

Descente aux flambeaux (open) 20h30

Vin Chaud* de fin de journée, offert par les commerçants vosgiens

Restauration Vosgienne 12h00-16h00

Entrée libre de 10h à 19h !

Programme Dimanche 13 octobre :

ouverture des portes 10h

village des commerçants de 10h à 18h

Accès aux pistes de ski de 10h à 18h tarif unique 10€

Initiation SKI par les moniteurs de l'ESF à partir de 5 ans (gratuit) 10h30-12h30// 14h30-17h30

Biathlon-cross (gratuit) 10h30-12h30// 14h30-17h30

Mur d'escalade (gratuit) 10h00-12h30 // 14h00-18h00

Baptême de courses de chiens de traineaux (gratuit) 10h00-12h30 // 14h00-18h00

Initiation ski-roue par les moniteurs du SCAL (gratuit) 10h00-12h30 // 14h00-18h00

Curling (gratuit) 10h00-12h30// 14h00-18h00

Animation slalom (open) 10h-12h30

Démonstration de sauts // descentes en télémark // descentes en youner…11h30-12h30

Restauration Vosgienne 12h00-16h00

Une semaine à Gérardmer, pour 4 personnes et des Pass Glisse à Loisinord à gagner sur France Bleu Nord cette semaine dans LA BARAQUAQUIZZ / 11h-12h / du 07 au 11 octobre.

Avec son lac et sa piste de ski, implantée sur un terril de 129 m de haut, c’est un site sportif incontournable dans le nord de la France. Un skatepark et de nombreuses activités étoffent encore l'offre sportive et de loisirs.

Skier sur notre territoire ? C’est possible ! Chaussez les skis et offrez-vous quelques descentes sur le stade de glisse de Loisinord (la plus grande piste synthétique d’Europe !). Vous êtes plutôt activités nautiques ? Loisinord dispose également d’un stade nautique où vous pouvez, au choix, pratiquer le ski nautique, le canoë, le pédalo, etc.

Vous pouvez aussi, tout simplement vous détendre autour du lac pendant que vos enfants s’amusent au mini-golf ou au skate park !

Loisinord accueille et organise également de nombreux événements tout au long de l’année comme la fête du ski, le Gliss’n’zik, la Ch'ti ascension etc.

Le stade de glisse

Aménagée sur un ancien terril, la piste de ski (10 000 m² et 320 mètres de long) est ouverte à tous : débutants, expérimentés, à ski ou en snowboard. Cette piste synthétique reproduit les effets de glisse grâce aux brumisateurs d’eau recyclée installés tous les 20 m.

Le stade de glisse propose une piste débutants, trois rampes de « slide », un champ de bosses, un « half-pipe », un « quarter pipe » et trois tremplins pour les plus aguerris.

Des cours sont proposés par le « Ski Club Aventure de Loisinord » (licence FFS et moniteurs diplômés).

Un bar et une crêperie accueillent les visiteurs et les skieurs (plus de 10 000 par an). Tarifs particuliers

Forfait 1h : 10 € / 2h : 16 € / 5h : 35 € / 10h : 60 €

Forfait à la journée : 22 €

Forfait famille : 34 € (1h pour 2 adultes et 2 enfants)

Forfait goûter d'anniversaire à partir de 60 €

Ces tarifs comprennent la location du matériel : chaussures, skis ou snowboard, bâtons, casque.

Achat facultatif de la carte à puce 5 € lors de la 1re séance (permettant de garder le temps non utilisé pour une prochaine séance) + l’achat d’un forfait à l’heure au choix.

