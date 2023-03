Glisse en Cœur au Grand-Bornand : 24h de ski et 24h de radio avec France Bleu, pour "A Chacun son Everest !"

Glisse en Cœur est une grande course de ski par équipes permettant de récolter des fonds pour "A Chacun son Everest !" et d'autres associations œuvrant pour l'enfance. Objectif de cette 14e édition : 884 800€ de dons.

24h de ski... et de radio

Cette année, France Bleu a constitué une équipe pour courir les 24h de ski... et relève le défi inédit de réaliser en même temps 24h d'émissions radio en direct : une 14e année de soutien à l’événement, une seconde participation sportive et une première radiophonique, pour une noble cause. « C'est une sorte de "téléthon" au cours duquel nous suivrons heure par heure le compteur de dons, et donnerons le meilleur de nous-mêmes pour le faire gonfler au maximum ! » explique Jérôme Orcet, responsable des programmes de France Bleu Pays de Savoie, qui chaussera les skis et pilotera la réalisation et la coordination de cette antenne spéciale tout le week-end, avec Hervé Lutin, directeur ; aux côtés des animateurs, techniciens et chroniqueurs mobilisés sur la piste, en studio au Grand-Bornand et à Chambéry.

Au micro, c’est Artur Deplante qui lancera le direct dès 14h ce samedi 25 mars. Suivront à l’animation, Karine Roye, Alain Charlier, Christine Martinez, Hervé Lutin et Jérôme Orcet, qui accueilleront des invités, des participants et des associations sur le plateau France Bleu installé au pied de la piste. 24 heures d'émissions, un animateur en plateau et un baladeur sur la piste pour faire vivre en permanence le défi des 24h de ski.

Glisse en Coeur 2023 - Le Grand-Bornand - Teaser

170 équipes dont l’équipe France Bleu au départ !

Un record de participation pour cette édition 2023. Et les participants viennent de toute la France, le Grand ouest étant très représenté avec les fidèles bretons de Janzé, la ville-jumelle de Quiberon, et une délégation de 100 personnes des Sables d’Olonne dans la mouvance de Vendée Cœur. Des familles, des amis tous réunis pour la vivre Glisse en cœur et soutenir l’association bénéficiaire des dons versés par chaque équipe cette année : "A Chacun son Everest !". Les entreprises savoyardes se mobilisent en nombre également : record d’équipes sur l’événement. « Cela fait un bien fou cette participation massive, dans un contexte international et environnemental tendu. Glisse en Cœur, c’est un bulle de glisse et de fête, au profit de l’enfance. On fait don, on skie pour la vie des enfants, et on s’amuse, aussi » souligne Isabelle Pochat-Cotilloux, directrice de l’office de tourisme du Grand-Bornand, organisateur de Glisse en Cœur.

Dossard 73 : l’équipe France Bleu sera au rendez-vous au portillon du télésiège de Charmieux : 10 skieurs animateurs (France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Isère), auront à cœur de glisser non-stop et de se relayer de samedi 14h à dimanche 14h, rejoints pour ce week-end caritatif par Laurent Petitguillaume animateur sur l’antenne nationale. Une seconde participation pour l’animateur du "Mag’ Loisirs week-end", homme de cœur engagé, (secrétaire général de l’association Les Petits Princes) : « J’ai dit oui tout de suite pour participer à Glisse en cœur ! Une évidence. Je connais bien l’importance de ce propose Christine Janin et son association "A Chacun son Everest !", l’événement est formidable et organisé dans une station sublime où je suis venu en vacances. J’aime le Grand-Bornand, j’aime l’initiative et j’aime contribuer à aider une association venant en aide aux enfants. » déclare-t-il.

Découvrir l'équipe France Bleu/Glisse en Coeur 2023

L’Association "A Chacun son Everest !" accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie et les aide à trouver ce fameux second souffle, celui qui permet de surmonter l’épreuve de la maladie, de retrouver l’estime de soi, et confiance en l’avenir. En 7 jours seulement, les enfants relèvent, à Chamonix, un véritable challenge sportif avançant, étape après étape vers « LEUR Everest ». Une thérapie par l’exploit grâce à laquelle les enfants dépassent leurs peurs, changent leur regard sur eux-mêmes, retrouvent l’insouciance de l’enfance. Depuis sa création (1994), "A Chacun son Everest !" a accompagné 4766 enfants. La Chamoniarde Christine Janin en est la fondatrice et présidente ; médecin de profession et aventurière au palmarès renversant – 1ère Française à avoir atteint le sommet de l’Everest en 1990, 1ère Européenne à avoir signé le challenge "Seven Summits" en 1992 et 1ère femme au monde à avoir rallié le pôle Nord sans moyens mécaniques ni chiens de traineaux en 1997, entre autres exploits. Elle espère emmener tout le monde au sommet de l’Everest en visant l’objectif-record de 884 800 euros de dons, à l’issue de la course le dimanche 26 mars à 14h, en référence à l’altitude du toit du monde.

Glisse en cœur, un concept inédit : ski, solidarité et concerts

Le relais par équipes du samedi 14h au dimanche même heure s’effectue dans une ambiance enfiévrée par les concerts live donnés par des têtes d’affiche de la scène musicale française. Sont annoncés pour les concerts solidaires 2023 : The Avener, star de la scène électro, et Cerrone, l’un des précurseurs du disco (à 20h Front de neige de Charmieux, billetterie). D’autres concerts en continu tout le week-end rythmeront Glisse en cœur 2023.

Découvrez le programme

Le succès de l’événement tient à son ADN

« Une aventure humaine et collective. Chacun peut contribuer : en faisant du sport, en faisant des dons ou en étant partenaire, comme France Bleu qui assure cette année une présence très forte, pour mettre en lumière l’évènement mais aussi l’association et son combat. Une précieuse contribution, dans la veine du soutien de France Bleu sur tous les événements majeurs organisés au Grand-Bornand » conclut Isabelle Pochat-Cotilloux qui sera sur le plateau de France Bleu dès le lancement de cette 14e édition de Glisse en Cœur au Grand-Bornand.

Et Christine Janin, de rappeler : « A ceux qui pensent que c’est impossible, je dis : et alors ? Le pire, ce sera d’y arriver ! Skier pour une vie, quel formidable défi ». France Bleu relève le défi : 24h de ski et 24h de radio !

Comment faire un don ?

Cliquez ici pour faire un don en soutenant l'équipe France Bleu !