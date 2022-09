Goulaine Revival 10 et 11 septembre à Haute-Goulaine

Plus de 250 véhicules de collection seront exposés pendant tout le weekend dans le parc du Château : Avant-guerres, populaires, youngtimers, supercars, GT, américaines, utilitaires, militaires, 2 roues... Goulaine Revival est une parenthèse vintage dans notre monde moderne. Replongez avec nous dans les années "d'Avant" et revivez notre jeunesse, ou celle de nos parents, et même arrière-grands-parents. Un événement gratuit pour tous, particuliers, clubs et visiteurs dans le cadre idyllique du Château de Goulaine. Vous retrouverez des professionnels locaux dans le Village Exposants, mais aussi des projections vidéos dans les caves du château, une exposition thématique dans la salle des gardes, des food-trucks, des bars, et de nombreuses autres surprises. Coté ambiance, ce sont des animations musicales qui ponctueront la fête durant tout le week-end y compris le samedi soir. Parking visiteurs véhicules modernes et véhicules anciens.

France Bleu Loire Océan sera en direct de ce rassemblement de véhicules de collections, samedi 10 septembre entre 11h00 et midi

Goulaine Revival, au château de Goulaine à Haute-Goulaine, le 10 septembre de 10h00 à 22h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00