Grand concours de vitrines de Noël à Metz, en partenariat avec France Bleu Lorraine

Les chalets des marchés de Noël débutent leur installation, les décorations à base de vert et de rouge pointent leur nez (rouge aussi, évidemment), on commence presque à sentir l'odeur du vin chaud et du pain d'épices flotter dans l'air...

Pour contribuer à la magie Noël, la ville de Metz, en partenariat avec votre radio en Moselle, lance un grand concours de vitrines de Noël : les inscriptions ont lieu jusqu'au 27 novembre prochain.

Ambiance de Noël garantie © Radio France - © Annaïg Haute

Avis aux artisans et commerçants messins !

C'est la première fois que ce concours est lancé, il récompensera les plus belles vitrines messines étant inscrites au concours (c'est gratuit) et visibles du 18 novembre au 31 décembre 2022.

Le jury sera composé d'élu.e.s de la Ville de Metz, de Géraldine Carême, la directrice de France Bleu Lorraine, et de la Reine de la Mirabelle et il remettra les prix suivants :

1er prix : mise à disposition gratuite d’un chalet pour les Marchés de Noël 2023 d’une valeur de 2950 € HT (tarif d’une location 2022). Ce lot pourra être converti à votre demande par une campagne promotionnelle de votre commerce sur France Bleu Lorraine.

: mise à disposition gratuite d’un chalet pour les Marchés de Noël 2023 d’une valeur de 2950 € HT (tarif d’une location 2022). Ce lot pourra être converti à votre demande par une campagne promotionnelle de votre commerce sur France Bleu Lorraine. 2e prix : une nuitée avec dîner, accès au SPA et soins pour 2 personnes au Domaine de la Klauss, d’une valeur de 895 €.

: une nuitée avec dîner, accès au SPA et soins pour 2 personnes au Domaine de la Klauss, d’une valeur de 895 €. 3e prix : un tour en montgolfière pour 2 personnes lors des Montgolfiades de Metz (septembre 2023) d’une valeur de 470 €.

Un prix du public pour la 4ème place

Du 9 au 13 décembre, vous pourrez voter - sur la page Facebook de la Ville de Metz - pour votre vitrine préférée et lui permettre de remporter un repas pour 2 personnes au restaurant Emile & Lola, 29 place Saint-Thiebault à Metz, d’une valeur de 100 € et un coffret de 4 boules de Meisenthal d’une valeur de 91 €.

>>> Toutes les modalités d'inscription, ainsi que le règlement du concours, sont à retrouver sur le site de la ville de Metz.