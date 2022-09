Grand prix d'Europe de voitures a pédales

Tous les 2 ans, la cité scolaire de Delle et Delle Animation organise cette course.

Après deux années difficiles, l'organisation de la course des voitures à pédales a repris en 2020, cette édition a réuni des centaines de spectateurs.

Cette année, la course aura lieu dans le cœur historique de Delle, le 25 septembre à 13 h 30.

Le Grand Prix d'Europe de voitures à pédales se déroule en 2 épreuves :

- Une première épreuve, durant laquelle le jury évaluera le look de chaque voiture.

- Deuxième épreuve, une cours de vitesse.

Et pour finir, le jury récompensera la voiture ayant obtenu la meilleure moyenne des deux notes.

Une coupure est organisée entre 14 h 30 et 15 h pour permettre aux équipes de rejoindre leur stand. Durant cette pause, des voitures américaines de prestige seront exposées.

Pour profiter de cet évènement, le tarif est GRATUIT.