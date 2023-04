Tour de France 2023 : Saint-Gervais recherche 150 bénévoles pendant quatre jours, du 16 au 19 juillet

Le Tour de France 2023 posera ses valises quatre jours à Saint-Gervais en Haute-Savoie entre les 16 et 19 juillet prochain. Quatre jours de courses et de fête avec l'arrivée de la 15e étape depuis les Gets, une journée de repos, un contre-la-montre entre Passy et Combloux, puis un départ vers Courchevel. C'est la première fois que la compétition cycliste la plus suivie au monde restera aussi longtemps dans une ville.

Aujourd'hui dans le Mont-Blanc, toute la population s'active déjà et l'office du tourisme a lancé un appel aux bénévoles sur une plateforme dédiée. Chaque volontaire doit y remplir un questionnaire sur ses compétences, souhaits et disponibilités.