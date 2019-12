HAUTMONT est la Capitale de Noël 2019

Et revoici Hautmont Capitale de Noël ! Depuis plus de 20 ans, cette ville du Nord de la France fait de Noël un des temps forts de toute la région. En effet, chaque année, ce sont près de 150.000 personnes qui sont attendues à Hautmont pour 5 jours de fêtes intenses.

Hautmont, France

Voici Hautmont Capitale de Noël 2019 !

Du 18 au 22 décembre, la municipalité d’Hautmont revêt ses plus beaux atours pour devenir la Capitale de Noël ! Au programme, un florilège d’animations généralement gratuites :

marché de Noël, feux d’artifice chaque soir, spectacle musical dans l’église, séances de cinéma en 3D, palais de la friandise, spectacle féerique dans l’abbaye, parade lumineuse dans tout le centre-ville, etc. Au-delà de ces réjouissances, c’est toute une ville qui s’habille de lumière durant près de deux mois.

Bref, une trêve féérique dans le plus pur esprit des fêtes de fin d’année, reconnue comme un incontournable dans tout le Nord de la France, mais aussi dans le Hainaut belge

Cinq jours De vraie féerie !

Artisans locaux, produits de bouche, décoration, etc. Tous les grands classiques sont présents dans cet authentique village de Noël composé de plus de 95 chalets. Une attention toute particulière est portée sur la mobilité au cœur du marché, spécifiquement durant le feu d’artifice quotidien, véritable animation fédératrice de ces fêtes. Un autre fer de lance des organisateurs réside, naturellement, dans la sécurité. Aucune mesure n’est négligée afin de garantir magie et sérénité durant ces cinq jours.

Une organisation TOURS DES SITES avec LE COMITÉ FOIRE CORSO ET LA MUNICIPALITÉ D'HAUTMONT en partenariat avec FRANCE BLEU NORD

Programme des festivités:

Mercredi 18/12

Jeudi 19/12

15h00 à 22h00 : Marché de Noël

17h00 à 21h00 : Accès au trône du Père Noël

17h00 à 21h00 : Le Pays des merveilles gourmandes (toutes les 45 min)
18h00 : Feu d'artifice
18h30 à 21h00 : Phoenix (évocation féerique ; toutes les 30 min)

15h00 à 22h00 : Marché de Noël

17h00 – 18h30 : Cinéma 3D

17h00 à 21h00 : Accès au trône du Père Noël

17h00 à 21h00 : Le Pays des merveilles gourmandes (toutes les 45 min)

18h00 : Feu d'artifice

18h30 à 21h00 : Phoenix (évocation féerique ; toutes les 30 min)

18h30 – 20h00 : Le Noël de Notre-Dame (Scénographie d'hommage)

​Samedi 21/12

Dimanche 22/12

​Toutes les infos + ICI /hautmont-capitale-de-noel