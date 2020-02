Hauts de France Propres : Etes-vous prêt à vous engager pour préserver la nature

« La propreté est l'image de la netteté de l'âme"

Cette citation de Montesquieu, résume parfaitement cet engagement civique que nous devons tous avoir.

France Bleu Nord, radio de Service Public du Groupe Radio France, qui accompagne le quotidien des habitants du Nord et du Pas-de-Calais, se devait de marquer, par son rayonnement radiophonique, cette opération qui s’adresse à la responsabilité de chacun.

Quoi de plus naturel que de vivre en Hauts de France Propres !

Les 6, 7 et 8 mars, la nature tu nettoieras

Rejoins la communauté qui se mobilise pour nettoyer notre région et viens nous aider à préserver la nature !

Hauts-de-France Propres est une opération exceptionnelle de nettoyage de la nature, reconduite pour la quatrième année consécutive par la Région. Armés de gants et d’une motivation sans faille, des milliers de bénévoles se rassemblent pour ramasser et trier un maximum de déchets.

Rendez-vous dans la nature ou en ville, à la campagne ou en forêt, dans les champs ou au bord des rivières… partout en Hauts-de-France !

Tout le monde peut agir pour l’environnement et pour préserver la biodiversité. L’opération Hauts-de-France propres permet, chaque année, de réunir des milliers de citoyens pour nettoyer notre région. Entreprises, écoles, associations, collectivités… Nous sommes tous concernés !

Ta mission, si tu l’acceptes : participer à l’opération et rejoindre les habitants des Hauts-de-France qui s’engagent pour la planète, voire organiser un point de ramassage près de chez toi.

Hauts-de-France propres 2020 : vous avez le pouvoir !

Les 6, 7 et 8 mars 2020, rendez-vous près de chez vous pour participer au ramassage de déchets au bord des cours d'eau, en forêt, en ville ou à la campagne.

En 2019, l’opération Hauts-de-France propres a réuni 55 000 participants dans près de 1 300 points de ramassage. Au total, ce sont plus de 1 400 tonnes de déchets qui ont été ramassés.

Cette année, la Région et les fédérations de chasse et de pêche organisent la quatrième édition de la mobilisation. Entreprises, écoles, associations, collectivités, citoyens… chacun peut agir !

Deux solutions s’offrent à vous : organiser un ramassage ou prendre part à l’un d’entre eux.

Organise un ramassage:

Jusqu’au 21 février, vous pouvez organiser un ramassage. Pour cela, prenez contact avec l’un des référents de votre département ou participez à l’une des réunions de secteur. Vous serez ainsi accompagné pour les modalités pratiques : matériel de ramassage, outils de communication ou encore prise en charge de la collecte et du traitement des déchets ramassés.

Participe à un ramassage

Les ramassages organisés sont signalés sur une carte mise à jour au fur et à mesure des inscriptions. Il vous suffit de la consulter et de choisir le lieu qui vous convient le mieux. Du matériel de ramassage sera mis à votre disposition, dans la limite des stocks disponibles, mais n’hésitez pas à apporter vos propres gants, sacs, etc.

Toutes les infos + ICI : hautsdefrance-propres.fr

Participe à l’opération Hauts-de-France propres 2019 : la biodiversité en Hauts-de-France compte sur toi !

On y va

Les référents sont à ta disposition pour t’aider à organiser ton ramassage et te fourniront, en partenariat avec les mécènes, le matériel nécessaire pour les participants.

Aisne

Agnès FARIA – Fédération des Chasseurs – 06.36.13.04.40 – a.faria@naturagora.fr

Nord

Faustine MAILLART – Fédération des Chasseurs – 06 85 52 47 08 – faustine.maillart8@orange.fr

– Fédération des Chasseurs – 06 85 52 47 08 – faustine.maillart8@orange.fr Damien BREBION – Fédération des Chasseurs – 06 87 13 92 12 – dbrebion@chasse59.net

– Fédération des Chasseurs – 06 87 13 92 12 – dbrebion@chasse59.net Éric TIRANT – Fédération des Chasseurs – 06 89 82 29 08

– Fédération des Chasseurs – 06 89 82 29 08 Pierre GRUSZECKI – Fédération de Pêche – 06 16 97 01 80 – gruszecki@peche59.com

– Fédération de Pêche – 06 16 97 01 80 – gruszecki@peche59.com Florence VAN NIEUWENBORG – Fédération de Pêche – 06 38 26 75 70 – dekeyser@peche59.com

Oise

Charline GLOAGUEN – Fédération des Chasseurs – 03 44 19 40 47 – decouvertes.nature@fdc60.fr

– Fédération des Chasseurs – 03 44 19 40 47 – decouvertes.nature@fdc60.fr Marie Astrid LECOMTE – Fédération des Chasseurs – 06 26 25 06 86 – ma.lecomte@fdc60.com

– Fédération des Chasseurs – 06 26 25 06 86 – ma.lecomte@fdc60.com Julien JOLLY – Fédération de Pêche – 06 37 42 55 27 – jolly.fdpeche60@orange.fr

– Fédération de Pêche – 06 37 42 55 27 – jolly.fdpeche60@orange.fr Jean-Pierre HUTIN – Fédération de Pêche – 06 03 66 74 84 – jpierrehutin@hotmail.fr

Pas-de-Calais

Francky TERLUTTE – Fédération des Chasseurs – 07 81 92 87 78 – fterlutte@fdc62.fr

– Fédération des Chasseurs – 07 81 92 87 78 – fterlutte@fdc62.fr Nicolas ROUTIER – Fédération des Chasseurs – 06 87 82 05 99 – nroutier@fdc62.fr

– Fédération des Chasseurs – 06 87 82 05 99 – nroutier@fdc62.fr Frédéric TERRIER – Fédération de Pêche – 06.24.18.10.36 – frederic.terrier@peche62.fr

– Fédération de Pêche – 06.24.18.10.36 – frederic.terrier@peche62.fr Géraldine PINSON – Fédération de Pêche – 06.24.18.10.09 – geraldine.pinson@peche62.fr

– Fédération de Pêche – 06.24.18.10.09 – geraldine.pinson@peche62.fr Adrien HETROIT – Fédération de Pêche – 06.24.18.10.48 – adrien.hetroit@peche62.fr

Somme

Jean-Luc COUVILLERS – Fédération des Chasseurs – 06 72 88 98 20 – jlcouvillers@fdc80.com

– Fédération des Chasseurs – 06 72 88 98 20 – jlcouvillers@fdc80.com David DUFRENE – Fédération de Pêche – 06 38 13 52 17 – david.dufrene@peche80.com

– Fédération de Pêche – 06 38 13 52 17 – david.dufrene@peche80.com Jean-Noël FOSSATI – Fédération de Pêche – 06 75 66 36 64 – jnfossati@orange.fr

Toutes les infos + ICI : hautsdefrance-propres.fr