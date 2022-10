HeroFestival : Une rencontre entre passionnés et grand public

À lire aussi Concours - Gagnez vos invitations pour le HeroFestival Saison 8 à Marseille les 5 et 6 novembre 2022

Les Héros à l'honneur

HeroFestival est un rendez-vous qui réunit passionnés et néophytes autour du thème intemporel et immortel des Héros. Ces héros nés dans la mythologie, sur le papier ou encore sur écran. Ces héros qui ont bercé notre enfance et nous accompagnent tout au long notre vie.

Le HeroFestival est une invitation à voyager à travers le temps et l’espace, une vitrine pour tous ces cosplayeurs, artistes, comédiens, illustrateurs, youtubeurs, champions de e-sport qui créent et font vivre ces héros fascinants pour les petits et les grands.

HeroFestival, ce sont deux jours suspendus hors du temps, deux jours de découvertes et de jeux, de bonne humeur et de partage sur plus de 20.000 m² d’exposition entre intérieurs et extérieurs, trois scènes, 100 invités et autant d’animations...

Rencontrer : un plateau d’invités d’exception

La Saison 8 du HeroFestival est le rendez-vous culturel et transgénérationnel incontournable de l’automne à Marseille avec plus de 100 invités attendus qui viennent partager leurs créations et leurs passions avec les visiteurs.

De belles rencontres sont au programme avec des artistes exceptionnels et inédits qui traversent l’Atlantique pour venir tout spécialement à la rencontre des Marseillais : Holly Marie Combs alias Piper Halliwell et Brian Krause , alias Leo Wyatt l’être de lumière protecteur des sœurs Halliwell de la série Charmed seront présents les 2 jours. Le duo mythique de la série iconique est réuni pour la première fois dans la cité phocéenne !

Parmi les invités attendus, trois comédiennes spécialisées dans le doublage seront également présentes pour la première fois à Marseille : Dominique Vallée (voix française entre autres d’Holly Marie Combs), Virginie Ledieu (voix française entre autres de la déesse Athéna dans Saint Seiya, Meg Ryan, Drew Barrymore, Alyson Hannigan...) et Clara Soares (voix française d’Eleven / Jane dans la fameuse série Stranger Things).

La naissance de nouveaux Villages et les autres nouveautés

Depuis toujours le HeroFestival soutient les créateurs et artisans locaux. Cette année, plus de 40 créateurs forment le "Village des Créateurs et Artisans" et seront à rencontrer au fil des allées et des univers : ces artisans présenteront leurs créations handmade et partageront leurs passions avec petits et grands. Certains proposeront même des ateliers pour fabriquer sa propre création.

Des découvertes et des retrouvailles sont prévues également avec plus de 40 auteurs et illustrateurs en dédicace avec leurs nouveaux ouvrages et créations. Notre "Village du Livre" réunit ainsi cette année plus de dix maisons d’édition, deux librairies et de nombreux auteurs à rencontrer au fil des univers.

Pour les fans de Manga notamment, un "Village Manga" a été créé au cœur de notre univers Konoha. Ce village inédit réunira mangaka, maisons d’édition, illustrateurs et créateurs passionnés de culture asiatique.

Un petit nouveau fait son apparition pour cette 8e édition : le "Village des Jeux" proposera plus de 100 tables de jeux en libre accès pour petits et grands. Au programme : jeux de rôle, jeux de plateau, jeux de carte, Mahjong... des jeux ancestraux et des nouveautés à tester entre amis ou en famille !

Les HeroFestivaliers vont pouvoir découvrir un "Village Médiéval" en extérieur enrichi et élargi avec la présence de Vikings et de représentants de l’univers fantastique ainsi qu’un marché médiéval : expositions, jeux traditionnels, combats, animaux de la ferme médiévale, camps vikings et médiévales, lancer de haches...

À retrouver d'autres villages comme le "Village des Mini-Héros", le "Village Comics", le "Village Star Wars" et le "Village des Sports" avec une dizaine de clubs de la région qui proposeront aux petits et grands festivaliers des démonstrations et des initiations aux sports de combat de nos univers !

Les HeroFestivaliers pourront également s’émerveiller et s’enrichir devant les quatre scènes et leur programmation en continu. La petite dernière cette année : la "Scène Musicale" en extérieur qui accueillera notamment dans sa programmation un tremplin, des jeunes et nouveaux talents.

La naissance du «Marseille Esport Festival»

Pour sa saison 8, le HeroFestival part explorer la planète e-sport, et innove en créant le Marseille E-sport Festival avec pour ambition de rassembler et de fédérer, pendant deux jours, tous les passionnés et les amoureux du e-sport.

Pour sa première édition, le Marseille E-sport Festival offre une exposition XXL au e-sport à Marseille, avec un terrain de jeux de 3.000 mètres carrés dans le Hall 2 du Parc Chanot.

Compétitions et animations seront le cœur vibrant du Marseille E-sport Festival sans oublier les animations gaming historiques devenues incontournables : réalité virtuelle, retrogaming, freeplay, créateurs, écoles et métiers et l’Allée des Influenceurs.

Votre rendez-vous mangas, BD, comics, jeux vidéo, cosplay, cinéma, série à Marseille

Pour plus d'informations concernant ce riche programme, rendez sur le site de HeroFestival !