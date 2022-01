Hugo Becker, invité spécial de France Bleu Lorraine pour le lancement de la nouvelle saison de "Je te promets"

Originaire de Metz, le comédien Hugo Becker est de retour sur ces terres ce vendredi 27 janvier pour le lancement de la deuxième saison de la série "Je te promets", diffusée chaque lundi sur TF1 à partir du 31 janvier.

Il est Paul Gallo, patriarche de la famille dont on suit les aventures, dans cette adaptation de la série américaine à succès This is Us.

Hugo Becker, invité spécial de France Bleu Lorraine

Ce vendredi, l'acteur était le premier invité des Rencontres Informelles des Paraiges à Metz avant de présenter, ce soir, en avant-première au cinéma Le Klub, la deuxième saison de la série "Je te Promets". L'occasion de répondre à quelques questions au micro France Bleu de Annaïg Haute.

Hugo Becker : ce qu'il aime à Metz, sa ville natale Copier

Hugo Becker sur son rôle dans la série "Je te promets" Copier

Un parcours hors norme

Véritable touche-à-tout, l'acteur de 35 ans a déjà joué dans une vingtaine de films, il a notamment donné la réplique à Vincent Elbaz dans L'Assaut ou encore à Albert Dupontel dans le thriller La Proie.

Il s'est également illustré dans la série américaine Gossip Girl où il campait le rôle du Prince Louis Grimaldi, dans une vingtaine d'épisodes.

Mais aussi dans de nombreuses séries françaises : Baron Noir, Dix Pour Cents ou, plus récemment, Diane de Poitiers de Josée Dayan, qui devrait sortir cette année.

Passage de l'autre côté de la caméra, il réalisera plusieurs clips vidéo comme pour Damien Saez ou Marina Kaye, des courts-métrages et un premier long-métrage La Nuit juste avant les forêts en 2017.

Son dernier film "Le Dernier Voyage" - sorti en mai 2021, le jour de la réouverture des cinémas - le propulse en astronaute au côté de Jean Reno.

Découvrez les premières minutes de la nouvelle saison de Je te promets sur le site de MyTF1 et, pour vous rafraîchir la mémoire, la première saison est également disponible en Replay.