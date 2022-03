Hugues Aufray en concert avec France Bleu Besançon

Chanteur populaire et engagé, véritable troubadour des temps modernes, amoureux de la nature et des animaux, Hugues Aufray a su toucher avec ses chansons le cœur d’un immense public. Toutes ses années de carrière ne l’ont pas changé : il a su garder son talent, son charisme, son engagement admirable auprès de nombreuses causes, ses convictions...

Homme libre, il est resté fidèle à lui-même.

Hugues Aufray en concert © Getty - Bertrand Rindoff Petroff

« Passeur de culture » ainsi qu’il aime se définir, son répertoire est souvent un métissage de rock, blues, folklore espagnol, latino américain… Fidèle à ses premières inspirations folk rock, un de ses récents albums "New Yorker" rend hommage à son ami Bob Dylan.

"Troubador Since 1948" est son dernier album, sorti en 2011 et qui reprend ses plus grands morceaux comme Céline, Les Portes du Pénitentier, Dès que le printemps revient ou encore Stewball.

Hugues Aufray en concert

Aujourd’hui encore, l'éternel troubadour poursuit sa route avec ses musiciens. Il viendra à la rencontre de son public jurassien, samedi 9 avril à 20h00 à Juraparc à Lons le Saunier.