Jardins de vie, Jardins de Ville 2022

Ce samedi 24 et dimanche 25 septembre 2022 se déroule "la fête des écogestes" au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange et Laneuveville-devant-Nancy.

France Bleu Lorraine en partenariat avec la métropole du Grand Nancy vous donne rendez-vous pour une grande fête écologique et citoyenne au Domaine de Montaigu.

De nombreux rendez-vous consacrés à l'art de vivre, habiter, consommer et agir durablement. Tous les renseignements sont à retrouver sur le site de la métropole GrandNancy.

Ce sont Damien Colombo et Jérôme Prod'homme qui animeront ce rendez-vous. Et tout au long de cette semaine, France Bleu accompagnera ce rendez-vous incontournable par des invités et thèmes sur l'écologie.

Nouveauté cette année

"Ensemble, agissons pour le climat ! Le village de la COP territoriale vous permettra d'en apprendre plus sur la transition écologique du territoire et vous donnera les clés pour en devenir acteur(trice) !" Citation Jardins de vie, Jardins de ville"

Infos pratiques :

Samedi 24 et dimanche 25 septembre, de 10h à 19h. Entrée gratuite.

Comment venir ?

• En bus : lignes T2 et 21 : arrêt Château de Montaigu. N'oubliez pas, les transports en commun sont gratuits le week-end.

• En covoiturage

• À vélo : une balade accompagnée est proposée le dimanche. Retrouvez toutes les infos au dos du programme disponible Ici ou Là.