"Je suis déjà au Maroc dans ma tête" : deux étudiantes de Dordogne participent au 4L Trophy

Le moteur ronronne et le klaxon retentit. Ce modèle de voiture n'a pas été commercialisé depuis les années 1980 en France. La Renault 4L fait son retour comme chaque année pour le 4L Trophy. Le concept ? Un rallye d'orientation dédié aux 18 - 28 ans. Pendant douze jours, les 3 000 participants venus de toute l'Europe répartis dans 1 500 véhicules prennent la route jusqu'à Marrakech.

C'est un défi sportif, et humanitaire. L'évènement est en partenariat avec l'association Enfants du désert, qui œuvre pour l'accès à l'éducation des enfants du désert marocain. A Savignac-Lédrier, en Périgord vert, deux étudiantes de 22 ans ont décidé de se lancer.

Une 4L toute équipée

Shannon Cordier et Pauline Villate se sont rencontrées à l'IFOA Barcelone, une école d'ostéopathie animalière. "Quand Pauline m'a parlé de cette compétition, je ne la connaissais même pas ! Mais j'ai dit oui direct", sourit Shannon. Et il faut dire que ça tombait bien. "Avec un papa garagiste, ça nous a fait économiser toute la rénovation de la voiture", précise Pauline.

Après cinq mois de réparation et de recherche de sponsors, les jeunes femmes sont fières de dévoiler leur vieille auto. "On a installé une planche en bois et un matelas gonflable à l'arrière, on est un peu serrées mais on tient à deux ! Puis on l'a modernisée en ajoutant un allume-cigare et un port-USB par exemple". La 4L orange traversera trois pays, de la France au Maroc en passant par l'Espagne, et roulera entre 150 et 200 kilomètres par jour.

Les derniers préparatifs avant le grand départ

Serge Villate, le papa qui tient le garage Renault Chatelier à Savignac-Lédrier, s'assure que rien ne manque. "Je suis avec elles au Maroc dans ma tête ! Je suis quand même un peu anxieux, il faut surtout pas qu'elles aient une panne à cause d'un oubli, donc on vérifie que tout soit aux normes". Le quinquagénaire n'est d'ailleurs pas à sa première rénovation. "Il y a quelques années, je m'étais occupé d'une 4L d'une fille du village qui participait à la même compétition".

Inventaire à la main, Shannon et Pauline s'occupent des derniers préparatifs. Kit de survie, ravitaillement, matériel humanitaire, roue de secours : il y a de quoi tenir pendant 6 000 kilomètres. Les étudiantes se rendent ce mardi 14 février à Biarritz pour les contrôles techniques et administratifs avant le grand départ de jeudi 16 février. Elles retrouveront les six autres équipages périgourdins qui prennent le départ cette année. Comme Dorian Roudier, originaire de Saint-Avit-de-Vialard, et Arthur Peymaud, qui a déjà lui aussi concouru au 4L Trophy.

Le départ se fera jeudi 16 février à midi à Biarritz aux Halles d'Iraty.