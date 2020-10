Je suis gay...et alors ? Festival du film gay et lesbien ce week-end à Perpignan

Alors que les bénévoles LGBT+66 étaient en pleine préparation du festival, les locaux de l'association, Rue des rois de Majorque à Perpignan ont été tagués lundi dernier. " Sale PD, non à la décadence". Un choc pour Jean Loup Thévénot, le président de LGBT+66. Une preuve aussi que sur ces questions de l'homosexualité et de la transsexualité, les mentalités évoluent lentement. C'est aussi une des raisons d'être du Festival du film LGBT qui aura lieu du 9 au 11 Octobre au cinéma Le Castillet à Perpignan. Un Festival intitulé "Et Alors ?". Car le message au delà de la dizaine de films programmés, c'est de faire avancer les choses et de faire accepter les différences, écoutez !

