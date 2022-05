Jean-Paul Rivière, Président de l’Armada invité des petits-déjeuners de France Bleu Normandie

Un nouveau président pour une nouvelle Armada ?

Plus de 30 ans après sa création et après avoir changé de Président à sa tête, l’Armada de Rouen se renouvelle, tout en gardant son ADN.

L’édition 2023 sera placée sous le signe de la protection des océans et d’une plus grande ouverture culturelle populaire. Avec, toujours, les plus grands voiliers du monde amarrés le long de la Seine.

Découvrez les premières infos sur l’Armada 2023 avec le petit-déjeuner de France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure).

Les petits-déjeuners de France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) - Jeudi 5 mai de 7h30 à 8h30 - Invité : Jean-Paul Rivière, Président de l’Armada