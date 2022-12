Jérémy Frérot et Yannick Noah font leur France Bleu Live aux Angles les 15 & 16 décembre 2022

Ils vont se donner à 100% sur la scène de l'’espace Ang'léo les mercredi 15 et jeudi 16 décembre prochains. un duo de stars qui vont mettre le feu pour 2 soirées incroyables, et tout ça aux Angles, village-station au cœur des Pyrénées Orientales avec ses 55 km de pistes et 19 remontées mécaniques pour arpenter le domaine.

Jérémy Frérot

Le girondin qui terminera tout juste la tournée pour son premier album solo " Matriochka ", fait un détour par les monts catalans pour nous présenter ses chansons. Après l'aventure et la reconnaissance des Fréro Delavega, l'artiste a su se remettre en question pour entamer sa nouvelle aventure !

Une soirée intimiste, pop et fun pour ce jeudi 15 décembre 2022. Une pépite à découvrir...

Yannick Noah

Besoin de le présenter ? l'homme, le champion aux talents multiples, écologiste avant l'heure revient sous les projecteurs après une longue pause. Le patriarche d'Etoudi, le village de son père au Cameroun, revient avec un nouvel album "la Marfée", un nouveau single "Back to Africa" et une nouvelle tournée!

Inutile de préciser que le show va être assuré ce jeudi 16 décembre...

