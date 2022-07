[JEU CONCOURS] La Transju'Cyclo à Champagnole avec France Bleu Besançon

Le week-end du 17 et 18 septembre, les passionnés de cyclo ont rendez-vous à Champagnole dans le Jura pour clôturer la saison estivale en beauté !

Découvrir le Jura et ses lacs en mode compétition ou randonnée, c’est ce que proposera cette première édition de la Transju’Cyclo, les 17 et 18 septembre prochains. Les différents parcours mèneront les participants dans les beaux paysages des Montagnes du Jura. Avec des parcours de 30 à 255km, la Transju’Cyclo s’adresse à tous les passionnés de vélo !

La Transju'Cyclo, les 17 et 18 septembre 2022

Samedi 17 septembre : la Rando Itinérante et la Gentleman

La rando itinérante de 255km qui s’adresse aux aventuriers, partira du lac de Saint-Point pour arriver à Pontarlier. Le soir, les cyclistes pourront se reposer à Ornans avant de remonter en selle le dimanche à la découverte des forts de Salins-lesBains, puis des vignes d’Arbois, de Poligny, avant de revenir sur Champagnole. Près de 3 500 mètres de dénivelé positif, pour un circuit de plus de 24 heures.

L’épreuve Gentleman de 30km est idéale pour rouler entre amis. Par deux uniquement, l’équipe mixte, féminine ou masculine, devra réaliser le plus rapidement possible le parcours de 30 km et 504 mètres de dénivelé positif. Les départs seront donnés toutes les 30 secondes et c’est le temps du deuxième concurrent qui sera pris en compte à l’arrivée.

Dimanche 18 septembre - l’épreuve reine : La Transju’Cyclo

Pour ceux qui veulent jouer le chronomètre, la Transju’Cyclo (3 parcours entre 65 à 155km et des dénivelés allant de 960 à 2 493 mètres) vous offrira la possibilité de choisir votre parcours en cours de route. Ces différentes distances permettront aux participants de découvrir le parc naturel du Jura, ses lacs et forêts.

Et pour les enfants de 2 à 4 ans, une épreuve de draisiennes, permettra à nos jeunes bambins de vivre leurs premières sensations de cyclistes !

Inscriptions ouvertes jusqu'au 15 septembre sur internet : La Transju’Cyclo

