JEU - France Bleu vous offre un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix !

Du 28 Juin au 31 Juillet, France Bleu vous offre la possibilité de gagner un séjour pour 4 personnes au Parc Astérix avec accès au Parc, dîners, nuit à l’hôtel et petits-déjeuners.

Attention, vous devrez impérativement réserver vos dates avant de vous rendre au Parc. eu grand spectacle, de la fantaisie gauloise… Tels sont les ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de visiteurs.

Pour y goûter ? Rien de plus simple ! Remplissez le formulaire en bas de page et tentez de remporter un moment inoubliable en famille au Parc Astérix.

Goudurix, le grand huit aux 7 loopings - Sylvain Cambon

42 attractions vous attendent dont 22 attractions familiales, 7 attractions à sensations et 13 attractions pour les petits gaulois. Les aires de jeux sont également ouvertes.

Faites le plein de sensations gauloises également avec “Attention Menhir !”, une aventure exclusive d’Astérix et Obélix dans un film en 4 dimensions avec des effets spéciaux spectaculaires.

"Attention Menhir", la nouvelle attraction 4D du Parc Astérix -

N’oubliez pas de faire des pauses et les spectacles à ciel ouvert “Révérence” et “Du Rififi dans la Basse-cour" en sont la parfaite occasion. A découvrir également, le nouveau spectacle "chronos” où se mêlent magie et grandes illusions. Un voyage à travers le temps avec des tours époustouflants qui épateront petits et grands.

Les personnages sont de retour au Village Gaulois, avec une mise en scène repensée pour des séances photo en toute sécurité. Les boutiques et restaurants du Parc sont ouverts, avec des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sérénité de tous.

Selon vos dates de séjour, vous séjournerez à l’Hôtel Les Trois Hiboux, La Cité Suspendue, Les Quais de Lutèce ou dans un des hôtels partenaires du Parc Astérix.

"Les Quais de Lutèce", le nouvel hôtel du Parc Astérix - Sylvain Cambon

Inscrivez-vous ici :

Un séjour à découvrir d’ici le 1er janvier 2022, hors samedis soirs, veilles de jours fériés, jours fériés, jours de fermeture du Parc Astérix, nocturnes et évènements spéciaux. Attention, vous devrez impérativement réserver vos dates avant de vous rendre au Parc.

Le règlement du jeu est disponible juste ici.