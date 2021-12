JEU – Gagnez une corbeille de chez Pyrénissime à Pau

Eric Fazeuille propose au sein de Pyrénissime le meilleur des produits du terroir de la chaine pyrénéenne. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez une corbeille gourmande composée de 7 produits du Béarn et de la Bigorre du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins

Pyrenissime Copier

Installé au 3 rue Henri IV à Pau, Pyrénissime propose de découvrir la richesse du terroir de la chaine des Pyrénées. Le gérant Eric Fazeuille recherche en permanence de la nouveauté, en allant à la rencontre des producteurs. Ce qui lui permet de connaître ses produits sur le bout des doigts, et vous décrire le savoir-faire présent derrière.

Des producteurs locaux

De Collioure à la Côte Basque, sucré ou salé, boissons ou produits frais, ce sont plus de 1200 produits provenant de plus de 75 producteurs qui sont à retrouver chez Pyrénissime. Pour les fêtes, vous pouvez confectionner vos paniers gourmands, et choisir les produits en fonction de la personne à qui vous l‘offrez. De quoi préparer des fêtes de noël gourmandes.

Un panier gourmand pour les fêtes

Du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pouvez remporter un panier gourmand composé de produits sélectionnés par Eric Fazeuille de Pyrénissime en jouant au jeu des petits lutins.

Vous retrouverez à l'intérieur :

1 demi jurançon sec

1 demi jurancon doux

1 demi rouge du Béarn

1 paté de campagne Pierre Sajous

1 craquant piment espelette dechez Gourmandises de Mireille

1 paté tonton Maurice Bignalet

1 confiture d'abricot Cassandrine de Nousty

Le site internet de Pyrénissime