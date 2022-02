JEU - Gagnez vos forfaits de ski pour Cauterets

Au coeur du Parc National des Pyrénées, Cauterets est à la fois une station thermale et une station de sports d'hiver. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez vos forfaits de ski du lundi 14 février au dimanche 27 février avec le jeu des Petits Skieurs.

Au coeur du Parc National des Pyrénées, Cauterets offre deux domaines skiables. À la fois station thermale et station de sports d'hiver, Cauterets est le lieu idéal pour des vacances en famille.

Le Cirque de Lys, pour le ski de piste

Disposant d’un enneigement naturel particulièrement important notamment grâce à son exposition particulièrement favorable, la station dispose de 36 km de pistes qui s’étendent sur plus de 700 hectares entre la gare d’arrivée et le sommet du télésiège de la Brèche, point culminant de la station a plus de 2415 m d’altitude.

Aux pieds du Cirque du Lys, les débutants pourront évoluer dans une vaste zone qui leur est entièrement dédiée, avec des pentes douces et des tapis.

Les mordus de pentes raides auront le choix entre des pistes rouges et deux pistes noires ou le Freestyle Park du Cirque du Lys, une zone spécialement dédiée aux freestylers où ils pourront essayer différents modules shapés sur-mesure.

Le pont d'Espagne, pour les activités nordiques

Le domaine du Pont d’Espagne est quant à lui consacré aux activités nordiques telles que le ski de fond, les raquettes etc… le tout en évoluant dans un décor sauvage et préservé.

