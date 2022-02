JEU - Gagnez vos forfaits de ski pour Gourette

Au coeur de la vallée d'Ossau, Gourette offre un domaine skiable pour toute la famille. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez vos forfaits de ski du lundi 14 février au dimanche 27 février avec le jeu des Petits Skieurs.

Nichée parmi les sommets les plus hauts de la Vallée d’Ossau, Gourette offre plus 1200 m de dénivelé, qui satisferont les skieurs débutants comme le plus confirmés.

42 km de pistes.

Sur plus de 42 km de pistes, les skieurs de tous niveaux trouveront leur bonheur, grâce aux 5 pistes vertes, 13 bleues, 16 rouges et 4 noires proposées. )

Les néophytes pourront s’exercer sur une piste bleue de près de 14 hectares et en total tranquillité. Les skieurs confirmés pourront bénéficier de deux secteurs soit 65% du domaine skiable où les pistes sont techniques et variées.

Ski de Rando

Les amateurs de ski de rando seront aussi ravis de parcourir un itinéraire en libre accès de près de 800 m de dénivelé et totalement aménagé.

Le plein de sensations pour tous

La station propose aussi des équipements tels que des snowpark, railpark sans oublier un accès handiski sur les télésièges. Gourette est un domaine en constante évolution, notamment grâce à ses remontées dernières générations, ses pistes remodelées et ses spots de freestyle.$

