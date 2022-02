JEU - Gagnez vos forfaits de ski pour La Pierre Saint Martin

Le ski avec vue ! C'est le slogan de la Pierre Saint Martin qui résume si bien la beauté des paysages qu'offre la station. Seule station labélisée Flocon Vert des Pyrénées et étendue sur plus de 75 hectares, ce domaine ouvert offre des panoramas grandioses et uniques sur les Pyrénées Espagnoles, le Béarn et le Pays-Basque.

Le ski pour tous

Station de haute montagne familiale par excellence, la Pierre Saint Martin, propose aux skieurs de tous niveaux d’accéder à l’intégralité de son domaine de ski alpin. Les mythiques Grands Boulevards (pistes bleues) du domaine garantissent à tous une descente douce allant de 2153 à 1527m d’altitude dans l’un des plus beaux décors de la chaîne des Pyrénées.

Entre cimes, lapiaz, forêts de pins enneigés et champs de neige à perte de vue les skieurs plus expérimentés apprécieront, les secteurs Horizons et Contrebandiers pour la variété des pistes proposées. Pistes rouges et noires sont au rendez-vous sur ces espaces ainsi que leurs zones de ski ludiques et free-style dédiées.

Espace Nordique

Site naturel préservé, la forêt du Braca déploie ses 25 km de pistes balisées dans un espace vallonné, au milieu des pins à crochets centenaires et du lapiaz.

Pour de belles balades en raquettes, une séance sportive en ski de fond ou l'expérience des traîneaux à chiens, le lieu est idéal pour la pratique des activités nordiques "ambiance trappeur" dans un décor ressourçant entre forêts de pins et clairières.

Gagnez vos forfaits sur France Bleu Béarn Bigorre

Du lundi 14 février au dimanche 27 février, avec le jeu des Petits Skieurs sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pouvez remporter vos forfaits de ski pour Luz-Ardiden, ainsi que 6 autres stations du groupe N'Py.