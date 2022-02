JEU - Gagnez vos forfaits de ski pour Luz-Ardiden

Située dans les Hautes-Pyrénées, juste au dessus du village de Luz-Saint-Sauveur, Luz-Ardiden est la station de ski familiale par excellence. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez vos forfaits de ski du lundi 14 février au dimanche 27 février avec le jeu des Petits Skieurs.

Station familiale par excellence, Luz-Ardiden n’en est pas moins dynamique ! La station propose 3 versants qui s’étend de 1680 m à 2500 m d’altitude, Aulian, Béderet et Cloze.

La station étend ses pistes sur 60 km et son point le plus haut culmine à 2500 m d’altitude.

Du ski pour toute la famille

Le secteur Aulian dispose de 60% de pistes pour tous niveaux. C’est aussi là où se trouve le snowpark et sa zone débutante. Le Aulian permet aussi d’accéder au point culminant du domaine, le sommet du Cloze. Le secteur du Béderet, le plus ensoleillé de la station, dispose quant à lui de pistes rouges et de pistes bleues.

Des sensations fortes pour les skieurs chevronnés

Pour contenter les experts, les professionnels de la montagne, guides et moniteurs de la station proposent une descente freeride avec un panoramique des plus somptueux : la Bernazaou. Avec ses 1250 m de dénivelé, vous accéderez à un espace sauvage donnant un point de vue incomparable sur la chaîne des Pyrénées.

