JEU - Gagnez vos forfaits de ski pour Piau-Engaly

Plus haute station des Pyrénées et entourée de parcs nationaux, Piau-Engaly offre un cadre exceptionnel pour skier. Ecoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez vos forfaits de ski du lundi 14 février au dimanche 27 février avec le jeu des Petits Skieurs.

Station piétonne des Pyrénées, Piau-Engaly offre un cadre exceptionnel pour skier grâce aux parcs nationaux qui l'entoure. L'enneigement n'est pas en reste grâce à une situation géographique la mettant à l’abri du vent et du redoux. Piau est entourée de parcs nationaux, rien de mieux pour skier dans un cadre exceptionnel !

Du ski pour toute la famille

Plus haute station des Pyrénées et ayant son point culminant à 2600 m d’altitude, Piau-Engaly propose une multitude de parcours qui combleront les envies des skieurs débutants comme des plus chevronnés. Un espace débutant avec de nombreuses installations ludiques permets aux novices de profiter du ski à leur rythme. La sécurité des plus petits est aussi assurée grâce aux équipements qui leur sont adaptés !

Les skieurs les plus expérimentés disposent quant à eux de 12 pistes rouges, 7 noires, d’un snowpark et enfin de 3 espaces de freeride accessibles depuis les télésièges. Le tout sur plus de 104 hectares

Gagnez vos forfaits sur France Bleu Béarn Bigorre

Du lundi 14 février au dimanche 27 février, avec le jeu des Petits Skieurs sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pouvez remporter vos forfaits de ski pour Peyragudes, ainsi que 6 autres stations du groupe N'Py.