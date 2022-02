JEU - Gagnez vos places pour le France Bleu Live exceptionnel de Calogero

C'est un peu un avant-goût de sa tournée des festivals que vous propose Calogero avec ce France Bleu Live exceptionnel le 17 février prochain à Paris :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Après Amir, Zaz, Texas ou encore Tryo, c'est au tour de Calogero de vous proposer son France Bleu Live au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique ce jeudi 17 février, plus d'un an après la sortie de son nouvel album Centre ville ! Et bien évidemment, hors de question de ne pas vous en faire profiter !

Gagnez vos places

Chaque jour, du 7 au 13 février, écoutez France Bleu et jouez à nos jeux identifiés ! A la clé, vos invitations* pour deux personnes pour assister au concert France Bleu Live de Calogero au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris avec transport et hébergement pris en charge !

En attendant, vous pouvez découvrir "Le temps" sur France Bleu :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Tirage le 14 février avec Willy Rovelli dans On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission.

*Invitation non cessibles et non remboursables.