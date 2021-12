Jeu – Gagnez votre coffret de la cave de Jurançon à Gan

La cave de Jurançon à Can regroupe 300 viticulteurs qui additionnent leurs forces pour mettre en valeur les vins du Jurançon. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre coffret de 6 bouteilles du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins.

La cave de Jurançon Copier

La cave de Jurançon à Gan vinifie le vin de ses adhérents qui exploitent 900 hectares de vignes, avant de le mettre en bouteille et de le commercialiser au sein de sa cave situé à Gan.

Une visite inoubliable

En plus de proposer les vins de ses adhérents, la cave de Gan à Jurançon, permet de découvrir le métier de viticulteur au plus près grâce à une belle visite et à une dégustation finale de quelques crus.

Les amoureux d’histoires pourront admirer les mosaïques datant du IVème siècle, attestant de la présence des romains à Jurançon. Comme quoi, les vins de Jurançon ont traversé les âges et sont étroitement liés à l’histoire du Béarn, puisque même Henri IV, lors de sa venue au monde, voyait ses lèvres humectées d’une goutte de ce Nectar.

Un coffret gourmand pour les fêtes

Du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pouvez remporter un coffret bois composé de 6 bouteilles reflétant à merveille tout le savoir-faire de la cave de Gan à Jurançon.

Deux bouteilles de la singulière et emblématique cuvée aux notes boisées « le Croix du Prince2015 », pour accompagner vos toasts de foie gras un jolie plateau de fromages ou la buche.

Deux cuvées de Jurançon Sec « L’or d’hiver 2019 » pour accompagner poissons et fruits de mers.

2 cuvées « Arraditz 2018 » AOP Béarn Rouge, pour vos viandes.

Le site de la Cave de Jurançon