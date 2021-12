JEU - Gagnez votre coffret de vins issus de la Cave de Crouseilles

Créé en 1950, Crouseilles est connu pour sa cave viticole d'AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre coffret de vins issus de la Cave de Crouseilles du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins.

Cave de Crouseilles Copier

Situé en plein coeur des AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, le village de Crouseilles est connu

pour son prestigieux chateau et sa cave viticole. La Cave de Crouseilles est créée en 1950 par ses

vignerons pionniers qui, fiers de leurs traditions et imprégnés de valeurs fortes, ont su dompter des

terroirs spécifiques dessinés par la Chaîne des Pyrénées et donner naissance à des vins de caractère, au plus près de l’expression de leurs terroirs.

Un savoir-faire et du caractère

Les 130 vignerons réunis autour de la cave de Crouseilles façonnent chaque jour des vins qui reflètent le caractère et le savoir-faire des AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Des vins qui trouveront à coup sur leur place sur vos tables lors des fêtes.

Du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins sur France Bleu Béarn Bigorre, vous pouvez remporter un coffret de vins issus de la Cave de Crouseilles.

Le site de la Cave de Crouseilles