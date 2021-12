JEU - Gagnez votre coffret gourmand de chez Biraben

Biraben, ce sont des plats du terroir et le meilleur du canard. Écoutez France Bleu Béarn Bigorre et gagnez votre coffret gourmand Biraben du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier avec le jeu des petits lutins.

La Maison Biraben est née sur une bicyclette à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. Odette et Joseph sillonnent les marchés de Pau, Lourdes… pour y trouver les meilleurs produits et en font des confits et des foies gras. L’arrivée de leur fils Jean en 1967 s’accompagne de l’ajout de plats cuisinés. 76 ans plus tard, c’est toujours avec le même amour des produits que Biraben régale les gourmets.

En plus des halles de Pau et de Nay, à Coarraze et au 12 rue Bonado à Pau, et bientôt à Lons, les produits Biraben sont également disponibles en grande surface et à la carte de nombreux restaurants.

Du lundi 13 décembre au dimanche 2 janvier, jouez au jeu des petits lutins sur France Bleu Béarn Bigorre et remportez un coffret gourmand Biraben comprenant :

1 bocal 180 grs Foie Gras de Canard Entier IGP Sud-Ouest

1 bocal 720 grs Daube Béarnaise

1 bocal 720 grs Garbure Béarnaise

1 bocal 180 grs Pâté de Campagne

1 boîte 130 grs Pâté Recette Basque

1 boîte 130 grs Pâté du Gascon

