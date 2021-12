JEU - Gagnez votre coffret gourmand Francis Miot

La Maison Miot Copier

Fierté du Béarn, la maison Miot est reconnu à l'international par tous les amoureux de confitures, de chocolats et surtout de produits haut de gamme. Depuis peu la maison se tourne vers le salé avec toujours la même exigence.

Un savoir-faire inimitable

Des coucougnettes roulées à la main, aux confitures savoureuses en passant par les tartinantes salés, la qualité est toujours au rendez-vous et est un vrai plaisir pour les gourmets.

La centaine d'employé de la maison Miot perpétue avec talent l'héritage laissé par Francis Miot.

Idéal pour les fêtes

Avec des confitures 100% issus des fruits, avec ou sans sucre, et même bio. Des pâtes à tartiner originales et ses chocolats aux noms originaux et aux saveurs uniques ont fait de la Maison Miot un incontournable des tables de fêtes. L'occasion de faire plaisir avec des coffrets cadeaux imaginés pour les fêtes de fin d’année, et dont vous serez sûr de l’effet au pied du sapin ! Sucré, salé, saveurs basques ou béarnaises, l y en a pour tous les goûts !

