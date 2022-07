JEU - Gagnez votre séjour au Futuroscope pour découvrir la nouvelle attraction "Chasseurs de Tornades"

Restez bien à l'écoute de France Bleu Berry cet été : on vous offre des places pour le Parc du Futuroscope ! Tous les matins jusqu'au 28 août, à 7h40, répondez à une des questions thématisées autour de l'actualité du Futuroscope, et repartez avec votre lot de 2 invitations valables pour un jour de visite jusqu'au 31 mars 2023 selon le calendrier d'ouverture du Parc disponible sur futuroscope.com.

Tentez aussi votre chance pour gagner un séjour de 2 jours au Parc du Futuroscope !

Parmi tous les auditeurs ayant participé aux jeux de l’été, une sélection sera faite pour gagner un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs, l’accès au Spectacle nocturne, un repas au restaurant SPACE LOOP avec Ticket Expérience (24€/adulte et 14€/enfant), 1 nuit à l’hôtel STATION COSMOS en chambre quadruple, les petits déjeuners, et les frais de dossiers*.

Chasseurs de Tornades, la nouvelle attraction décoiffante du Futuroscope

Vous plongerez au cœur d'un écran LED circulaire, le plus grand d'Europe, avec des effets spéciaux et des scènes en live. Tout ça sur une plateforme qui monte, descend, s'incline et tourne. Une expérience unique au monde ! Accrochez-vous !

Pendant votre séjour vous pourrez bien-sûr goûter à bien d'autres sensations : réveillez l’aventurier qui sommeille en vous et devenez astronaute avec Objectif Mars. À la nuit tombée, rêvez les yeux grands ouverts devant le nouveau Spectacle Nocturne : La Clé des Songes. C'est au total 40 attractions qui vous sont proposées et auxquelles vous pourrez succomber.

*Il ne comprend pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur place lors du séjour, soit 0.70 à 2€ (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + (valeurs données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis). D’une valeur unitaire de 680€, le séjour est remis sous forme de Futurochèques cadeaux valables jusqu’au 31 décembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible sur futuroscope.com. Pour réserver, le bénéficiaire contacte, au moins 30 jours avant la date de visite souhaitée, la centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date de son séjour et règle à l’aide des Futurochèques (ce qui lui laisse toute liberté pour décider de changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 680€). Les Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc. Aucune prolongation de cette date de validité ne pourra être accordée.