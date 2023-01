JEU SURPRISE - France Bleu Lorraine livre des crêpes à l'un de vos proches ✨

C'est France Bleu qui régale 😎

A l’occasion de la Chandeleur, France Bleu Lorraine et la Crêperie Saint-Malo à Metz créent l’évènement… et tout ça grâce à vous ! Préparez le sirop d'érable et la confiture, n'oubliez pas le suc' (on ne sait jamais) et inscrivez-vous dès maintenant.

Et si vous surpreniez l’un de vos proches en lui offrant de délicieuses crêpes ? L’occasion de se retrouver et de partager un moment gourmand ensemble.

Pour participer, remplissez le formulaire ci-dessous, et présentez-nous la personne que vous voulez gâter 💕

Inscrivez l’un de vos proches : amis, famille, collègue, votre amoureuse et votre amoureux, et si vous êtes sélectionné, le baladeur France Bleu Lorraine apportera, en personne, des crêpes à la personne à qui vous voulez faire plaisir !