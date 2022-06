Jo Harpo dans le peuple du son sur France Bleu Drôme Ardèche

Le peuple du son vous propose à l'occasion de cette fête de la musique 2022 une immersion dans l'univers très blues du groupe Joharpo. Une carte blanche enregistrée à l'Audio Arts Studio à Savel dans le Diois

Le Peuple du son vous propose de faire connaissance avec les 3 membres du groupe Joharpo, des musiciens et chanteurs Drômois. Jonathan Callet au chant, guitare, banjo et harmonica est accompagné de Seb Genty à la guitare et basse et d’Aurelle Jo à la batterie et percussions.

Les 3 musiciens se sont forgé une identité sonore teintée blues et leur univers nous transporte aux racines de la musique folk américaine. Pour créer ce son bien à eux, Joharpo travaille en collaboration étroite avec l’ingénieur du son et musicien Simmon Widdowson.

Au fil de ce documentaire en forme de carte blanche, France Bleu Drôme Ardèche vous emmène au cœur de l’Audio Arts Studio, situé à Savel sur la commune de Rimon et Savel dans le sud-est de la Drôme, qui nous a accueilli pour une session live.

Le peuple du son est une initiative et une réalisation de l'équipe technique de France Bleu Drôme Ardèche.