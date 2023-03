ECOUTEZ - Elles sont Lorraines et s'engagent pour le droit des femmes

A l'occasion de la jour internationale du droit des femmes, elles sont venues témoigner à l'antenne de France Bleu Lorraine, sur leurs parcours et leurs engagements pour la défense du droit des femmes en Lorraine. Nous avons reçu :

Agnès Volpi, co-déléguée régionale "Elles bougent en Lorraine"

Aude Blandin, avocate en droit du travail à Nancy

Célestine du collectif "Je suis féministe" à Nancy

Nelly Viennot, pionnière de l'arbitrage féminin dans le football

Etre féministe en 2023

Est-il évident aujourd'hui d'être féministe ? Que cela signifie-t-il pour nos 4 invitées ?

Etudes et formations des femmes

Quels constats sur la place des filles à l’école, au collège, dans l’enseignement supérieur ? Que faut-il arrêter de dire ou ne plus dire aux filles et aux garçons ? Quelle rôle pour l’école et la famille dans la déconstruction des genres ?

La place des femmes en entreprise

Egalité salariale et postes à responsabilité où en sommes-nous en France ? Comment faire la preuve des inégalités et discriminations en entreprise ? La loi définit-elle et punit-elle les ambiances sexistes ?

L'égalité salariale femmes/hommes : la guerre des sexes ?

La recherche de la parité et de l'égalité dans les entreprises bousculent les codes et les hommes.

Actions concrètes en 2023

Elles sont engagées pour la cause des femmes et vous pouvez faire appel à elles pour des actions concrètes dans votre école, votre quartier ou votre entreprise.

