Journée Feel Good : Lundi 3 mai, gagnez les paniers tourangeaux du bonheur

"Oh oui c'est Génial!", "Tout le monde en a tellement besoin !", "C'est un plaisir de faire plaisir aux auditeurs"...

Lorsque nous les avons contactés pour leur parler de la Journée Feel Good du 3 Mai, ces artisans tourangeaux ont été emballés et ont proposé le meilleur de leur production. Grâce à eux, pendant cette journée remplie de bonnes ondes et de bonnes nouvelles, vous pourrez gagner 4 Paniers Tourangeaux du Bonheur. Savons, bougies, épices, confiseries, huiles, biscuits, terrines, spécialités aux poires tapées… Vous y trouverez de quoi vous faire plaisir.

Une belle sélection de créations locales © Radio France - Maëva Paillier

Une odeur de bonheur et de bien-être...

Des savons haut de gamme à froid, faits main à Villandry. Voici ce que vous propose Soap'erlipopette. Dans chaque panier, vous découvrirez une sélection de 5 savons artisanaux. Caresses, Gingembre, Fleur Bleue… de jolis moments de détente se profilent dans votre salle de bain.

Les savons faits mains de Soap'erlipopette © Radio France - Maëva Paillier

Et pour parfumer délicatement votre maison, vous aurez aussi le plaisir de gagner des bougies parfumées ou des diffuseurs de parfum, créés par Isabelle en Touraine. Installée à Cinq-Mars-la-Pile, Isabelle crée des bougies naturelles d'une qualité telle qu'on peut même les retrouver dans un célèbre palace niçois. Imaginez un moment de calme et de sérénité à la maison, portés par une douce senteur tourangelle…

Les senteurs naturelles d'Isabelle en Touraine © Radio France - Maëva Paillier

Du bon qui fait du bien

Vous avez peut-être déjà entendu Juliette de La Cabane à Plantes nous parler plantes aromatiques et fleurs comestibles dans l'émission cuisine (le matin de 10H à 11H sur France Bleu Touraine)… Pour cette journée Feel Good elle a glissé, dans le panier tourangeau du bonheur, des pots d'épices. Orties, ail des ours, piment basque… les gomasios créés à Sennevières mettront du peps dans vos assiettes.

Les Gomasios de la Cabane à Plantes © Radio France - Maëva Paillier

On le sait : les bons acides gras sont essentiels pour notre bien-être. Voilà pourquoi vous trouverez, dans le Panier Tourangeau du bonheur, une sélection de deux huiles Vigean produites au Clion-sur-Indre (36). La cameline vous surprendra avec son goût qui rappelle celui de l'asperge. Et le sésame vous ravira, de l'entrée au dessert.

Les Huiles Vigean, un incontournable de la gastronomie tourangelle © Radio France - Maëva Paillier

Des saveurs locales pour flatter les papilles

Incontournables en Touraine, les Poires Tapées ne pouvaient pas être absentes de cette journée. Grâce aux Reines de Touraine, les demoiselles de Rivarennes se déclinent en crème, en conserves au Vouvray, ou naturellement séchées pour que vous puissiez les cuisiner à loisir. Un concentré de douceur et de saveur.

La poire tapée dans tous ses états © Radio France - Maëva Paillier

Pour revivre dans votre assiette l'histoire des bateliers, mariniers, gabariers, chalandoux... le Loir-et-Cher est de la partie. Dans nos quatre paniers, vous trouverez une sélection de terrines étonnantes. Grenouille, brochet, cerf, carpe… Installée à Vineuil, la Bourriche aux Appétits met les produits locaux en conserves.

Les délicieuses terrines de la Bourriche aux appétits © Radio France - Maëva Paillier

De la pure gourmandise

Parce que le sucre ça fait du bien aux papilles et au moral, profitons de cette journée pour céder à la gourmandise. Avec les délicieuses et traditionnelles confiseries de la maison lochoise Hallard, d'abord. Depuis près de 40 ans, l'entreprise artisanale maîtrise à la perfection l'art du sucre et du chocolat. Laissez-vous séduire par les berlingots ou les oursons guimauve glissés dans vos paniers. Et peut-être serez-vous celle ou celui qui aura la chance d'y trouver un pot de muguet intégralement comestible. Miam!

Les douceurs de la confiserie Hallard © Radio France - Maëva Paillier

Allez! On y croit : bientôt nous pourrons à nouveau nous retrouver pour papoter autour d'un petit café. Quoi de mieux pour ces retrouvailles que de partager des petits biscuits artisanaux, produits en Loir-et-Cher par la Biscuiterie de Chambord?.. Palets solognots ou encore petits fours au chocolat et aux noisettes, une boîte de délicieux biscuits viendra compléter ce panier du bonheur.

Les biscuits artisanaux de Chambord © Radio France - Maëva Paillier

Et ce n'est pas tout...

Puisque l'objectif de cette journée est de vous permettre de voir la vie en bleu, nous glissons dans ces quatre paniers une paire des toutes nouvelles lunettes de soleil France Bleu Touraine. A 6H20, 7H40 et 17H30, vous pourrez aussi y ajouter le livre "Zak a dit : joie dans ta vie" (Editions Tana).

Gagnez ce livre en avant-première pendant la journée Feel Good - Editions Tana

Vous ferez connaissance avec Zak et toutes ses astuces créatives pour fabriquer son propre bonheur à 8H23 dans "L'Air du Temps".

Et en participant au jeu "On n'est pas rendu à Loches", à 11H, vous aurez une chance d'ajouter au Panier Tourangeau du Bonheur une Box "Nuit insolite en duo". Dans une roulotte, une cabane bulle, une tente perchée dans les arbres, une yourte, un tipi… vous pourrez choisir, parmi 3900 séjours en France, la nuit avec petit-déjeuner qui vous permettra de vous évader et oublier un peu cette année morose.

Alors même si, selon Paulo Coelho, "le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire mais d'aimer ce que l'on a", toute l'équipe de France Bleu Touraine et les artisans qui ont accepté d'être nos complices espèrent que vous aimerez être gâtés. Et puis... tendez l'oreille et rejoignez-nous en direct : ce Lundi 3 mai promet dès 6H de jolis moments de partage, de rires, de bonne humeur, d'infos insolites...

Le panier tourangeau du Bonheur © Radio France - Maëva Paillier

Pour gagner les Paniers Tourangeaux du Bonheur, rendez-vous lundi 3 mai à 6H20, 7H40, 11H et 17H30.

Chut! C'est un secret mais il y aura encore un peu de bonheur tourangeau à gagner dimanche 9 mai à 9H. Soyez fidèles ;-)